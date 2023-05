Podľa Hrabka Združenie miest a obcí Slovenska právo veta nezíska, ale rozumná vláda ho obchádzať nebude

BRATISLAVA - Možnosť uplatnenia práva veta pri legislatívnych návrhoch s priamym dosahom na fungovanie samospráv, po ktorom volá novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, je politicky nereálna. Rozumná vláda však bude prípravu takejto legislatívy so zástupcami samosprávy konzultovať. Povedal to publicista Juraj Hrabko.

Ak by ZMOS exkluzívne získal právo vetovať časť pripravovanej legislatívy, podľa Hrabka by podobnú právomoc začali žiadať aj iné organizácie. Preto považuje akceptovanie požiadavky za politicky málo pravdepodobné. "Ale malo by byť úplne prirodzené, že ak ZMOS vznáša zásadné námietky k nejakému pripravovanému kroku vlády, mali by sa zísť vyjednávači a dohodnúť sa, aby prišlo ku konsenzu," poznamenal. Pripomenul, že ZMOS má už dnes možnosť vyjadrovať sa k pripravovanej legislatíve v rámci pripomienkovacieho konania.

Hrabko zareagoval aj apel ministra financií Michala Horvátha, že Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje zodpovednú debatu o stave verejných financií a možnostiach, ako ho zlepšiť. Tvrdí, že ak sa minister a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhodlali k takémuto apelu, situácia je v skutočnosti pravdepodobne ešte horšia, ako avizujú. "Súčasné politické strany si to už uvedomujú. Odkázal by som na návrh uznesenia z dielne bývalého ministra sociálnych vecí Milana Krajniaka, ktorým by chcel zaviazať vládu predložiť do konca augusta tohto roka návrh vyrovnaného rozpočtu," upozornil Hrabko.

Skutočný rozpočet zostaví až nová vláda a je málo pravdepodobné, že bude vyrovnaný

Takýto návrh rozpočtu by bol podľa neho iba modelový, skutočný rozpočet zostaví až nová vláda a je málo pravdepodobné, že bude vyrovnaný. "Strany sú si vedomé toho, že ekonomicko-sociálna situácia nie je dobrá a hľadajú spôsoby, ako to riešiť. A chcú si nechať poradiť aj od úradníkov tejto vlády. Platiť to, samozrejme, nebude, reálny rozpočet pripraví až nová vláda, ale bol by to námet na premýšľanie," uzavrel Hrabko.