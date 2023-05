Lyžiarska prilba by mohla byť povinná pre mladších ako 18 rokov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Lyžiarska prilba by mohla byť povinná pre všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov. Aktuálne platí 15-ročná veková hranica. Vyplýva to z novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Právna úprava má priniesť zvýšenie bezpečnosti neplnoletých na zjazdových tratiach.