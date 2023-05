Dva nové vrtuľníky Black Hawk by mali pre Ozbrojené sily dodať v roku 2025

BRATISLAVA - Dva nové vrtuľníky Black Hawk pre Ozbrojené sily (OS) SR by mali dodať v druhom štvrťroku 2025. Ministerstvo obrany (MO) SR za techniku vrátane vybavenia zaplatí 61,4 milióna eur. Zvyšných 50 miliónov dolárov pokryje grant z fondu USA. Pre TASR to potvrdila Mária Precner z komunikačného odboru MO SR.

"Podľa harmonogramu Ministerstvo obrany SR uhrádza platby priebežne, a to v období od roku 2022 do 2028," doplnila Precner v stanovisku. Nákup dvoch vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk s výbavou pre sily pre špeciálne operácie schválila vláda v roku 2021. Súčasťou kontraktu sú aj systémy a náhradné diely vhodné aj pre vrtuľníky, ktoré SR už vlastní. Celkové náklady by mali dosiahnuť 111,4 milióna.

Vrtuľníky nakúpil rezort prostredníctvom amerického programu FMS (Foreign Military Sales), ktorý umožňuje obstarávať ostatným vládam bojové prostriedky vyrábané na území USA priamo od výrobcu, ale len zmluvným vzťahom s vládou USA. Nákup vojenskej techniky zaručuje partnerským a spojeneckým krajinám v obstarávacích cenách americkej armády bez sprostredkovateľov. Použitie prostriedkov je podmienené zosúladením modernizačných výdavkov MO SR na interoperabilitu podľa štandardov NATO a vyradením starej sovietskej výzbroje.