Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy s nemocnicami na modernizáciu z plánu obnovy

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok podpísalo so siedmimi nemocnicami zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na ich modernizáciu. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Petra Lániková.