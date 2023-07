Chcete prekvapiť svojich najbližších tortou? Tipy, ktoré by ste mali ako začiatočník vedieť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Chceli by ste svojich najbližších prekvapiť tortou a neviete, ktorý recept a suroviny sú najlepšie? My vám prinášame zopár rád, ktoré keď dodržíte, torta bude chutiť a vyzerať ako z cukrárne!

Na prípravu torty existujú nejaké tie pomôcky, ktoré vám pečenie uľahčia. Existujú už tzv. krabičkové torty. Kúpite si už zarobenú zmes a do nej doma doplníte už len maslo alebo vodu, premiešate a máte cesto. Ak teraz nastala pravá chvíľa a chystáte sa upiecť koláč alebo tortu úplne od začiatku, toto sú rady od nás, aby výsledok vyzeral ako od profesionála.

(Zdroj: Getty Images)

Upiecť tortu alebo koláč od nuly nie je príliš ťažké. Ak sa chcete vyhnúť vyhodeným koláčom, mali by ste vedieť niekoľko dôležitých vecí. Pokiaľ ste s pečením začali už pred nejakým časom a stále vás prekvapí nejaký nevydarený koláč, prečítajte si nasledovné tipy. Možno tým vyriešime aj vašu záhadu!

1. Včas vytiahnite ingrediencie

Aby bolo cesto krásne vláčne a bez hrudiek, musíte zaručiť, že bude dobre vymiešané. To bude len vtedy, keď sa budú dať jednotlivé ingrediencie dobre premiešať. Preto ak používate maslo, mascarpone alebo podobnú suroviny, vyberte ich dostatočne pred pečením, aby ich teplota bola podobná tej izbovej. Studené maslo sa v koláčovej zmesi nebude dobre miešať. Pozor aj na úplne rozpustené maslo! Dobre si prečítajte recept. Niektoré koláče vyžadujú mäkké maslo a práve rozpustené môže koláču uškodiť. Podobne je to aj s vajcami. Nenechávajte ich príliš dlho vonku, cca hodinka vonku pred miešaním cesta im bude úplne stačiť.

2. Začiatočníci, nepreskakujte kroky v receptoch

Každý krok má v recepte svoje opodstatnenie a je v postupe z nejakého dôvodu. Nezabudnite si recept predom prečítať a naštudovať si ho, aby ste boli na každý krok pripravený a nemuseli pri samotnom pečení experimentovať. To sa v začiatkoch určite neodporúča.

(Zdroj: Getty Images)

3. Vopred si všetko nachystajte

Ako sme vyššie spomínali, dobre si naštudujte recept a všetky ingrediencie, ktoré na prípravu potrebujete. Neodporúčame vymieňať ingrediencie za iné, ak to nie je napísané inak. Všetky suroviny na prípravu si dajte na jedno miesto, aby ste pri spracovaní koláča/torty nič nehľadali. Takto budete aj pred samotným pečením vedieť a mať istotu, že ste nič nezabudli. Nepripravte si iba suroviny. Nezabudnite ani na mixér, misky a všetko ostatné, čo budete pri pečení a príprave sladkého potešenia potrebovať

4. Nezabudnite ani na prípravu rúry

Ak vaša rúra má po stranách úchytky, na ktoré umiestňujete plech, vždy ho dajte do stredu. Nikdy vyššie alebo nižšie. Centrálne pozícia zabezpečí, že teplo bude rovnomerne prúdiť. Ak máte mriežku, na ktorú dávate plech (možno je menší a nezachytia ho bočné úchytky), umiestnite ju tiež centrálne. Taktiež nezabúdajte na predhriatie rúry. Je to veľmi dôležitý krok. Ak cesto budete vkladať do studenej rúry a budete ju zapínať až potom, koláč sa bude piecť dlhšie a pri nižšej teplote. Nemusíte dosiahnuť očakávaný výsledok.

(Zdroj: Getty Images)

5. Použite správne nádoby na pečenie

Použitie správneho plechu môže ovplyvniť výsledok pečenia rovnako ako správne ingrediencie. V dnešnej dobe, kedy je riadov na pečenie tak veľa, že je ťažké si vybrať správny, odporúčame poradiť sa s odborníkom a prečítať si recenzie. Kvalitnejšie a silikónové formy znamenajú nielen jednoduchšie uvoľňovanie, ale aj rovnomernejšie pečenie vašich koláčov.

6. Vymastite plech, aj keď je nepriľnavý

Aj pri najlepšom plechu nemáte 100 %-nú istotu, že sa vám koláč neprilepí. Aby ste sa uistili, že váš koláč alebo torta bude ľahko oddeliteľná a celá, vyskúšajte tieto techniky:

maslo a múka nikdy nesklamú - namažte plochu a boky plechu maslom a uistite sa, že je rovnomerné natreté a nevynechali ste ani jedno miesto. Potom ho poprášte múkou. Ak vám zostali suché suroviny, môžete aj tou zmesou. Zaručíte, že spodok koláča nebude príliš múčny.

vyložte plech pergamenovým papierom na pečenie - použitie pergamenového papiera počas pečenia zabraňuje prilepeniu cesta na dno a na steny plechu na pečenie. Narozdiel od obyčajného papiera na pečenie sa môže použiť viackrát.

nepriľnavé podložky na pečenie - pre ešte dlhšie využitie pergamenového papiera na pečenie zvážte kúpu špeciálnych silikónových podložiek. Nepotrebujú mazanie.

7. Suché suroviny miešajte spolu

Je dôležité myslieť aj na váženie suchých surovín. Vždy ich naberajte lyžicou alebo naberačkou, aby sa vám nevysypalo viac, než ste mali v pláne. Ak totiž pridáte viac suchých surovín, cesto sa stane hutným a nedosiahnete očakávaný výsledok. Pokiaľ ide o pridávanie múky, vždy použite sitko. Práve to má za úlohu rovnomerne umiestnenie múky na cesto a zabráni vzniku hrudiek.

(Zdroj: Getty Images)

8. Naplňte plech alebo nádobu na pečenie len do 2/3

Túto chybu robí asi väčšina začiatočníkov pri prvom pečení. Ak si toto čítate ešte pred prvým pečením, dajte na nás! Naplňte tortovú formu alebo plech len do 2/3. Tým získate priestor na roztiahnutie a vykysnutie cesta bez pretečenia. Ak vám náhodou zostalo nejaké cesto, nebojte sa. Môžete spraviť ešte nejakú menšiu verziu alebo ho uskladnite a využite inokedy.

9. Špajdľa alebo špáradlo je veľký pomocník

Aby ste sa uistili, že cesto je hotové a nie je vnútri surové, spravte špajdľový test. Všetko, čo potrebujete je špajdľa a cesto. Ak sa už čas v rúre blíži ku koncu, zapichnite špajdľu do viacerých miest. Ak bude po vytiahnutí čistá, cesto je už hotové. Ak na nej ostanú nalepené kúsky, koláč potrebujte ešte niekoľko minút.

(Zdroj: thinkstock.com)

10. Nechajte koláč vychladnúť

Po vytiahnutí z rúry nechajte koláč alebo tortu vychladnúť. Nekrájajte ju hneď. Ak máte v kuchyni dlažbu, ktorá je chladnejšia ako izbová teplota, môžete ju použiť ako podložku na ochladzovanie. Postačí 10 – 15 minút. Ak pečiete korpus na tortu, po 10 minútach ho vyklopte. Zabezpečíte tak to, že obidve strany budú ako tak rovné.

Piekli ste už niečo, čo sa vám nevydarilo? Podeľte sa s nami o vaše nevydarené pokusy v komentároch! Pri ďalších pokusoch držíme palce. Možno aj rady od nás zabezpečia, že ďalšie pečenie bude mať šťastný koniec.