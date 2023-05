Obce a štatistický úrad majú povinne zverejňovať zápisnice z volieb

BRATISLAVA - Obce majú byť povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete, ak majú zriadenú webovú stránku. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený), ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zverejniť zápisnice okresných volebných komisií má byť povinný aj Štatistický úrad SR.

Zápisnice majú byť verejne prístupné komukoľvek. Zo zápisníc bude možné robiť výpisy, odpisy a fotokópie, napríklad na vyžiadanie pre členov týchto komisií. Zákon má byť účinný pätnástym dňom po jeho zverejnení v Zbierke zákonov SR.

Po schválení zákona namietal poslanec Milan Mazurek (nezaradený), že zákon je nevykonateľný, pretože sa nehlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch Kočiša. Niektorí poslanci navrhovali hlasovanie vyhlásiť za zmätočné a opakovať ho. Napokon sa poslanecké grémium dohodlo, že počká na stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej, či sa rozhodne zákon vetovať. "Musíme počkať na stanovisko prezidentky, ako sa rozhodne. V prípade, že nám to vráti, opravíme to. V prípade, že nie, máme riešenie, ešte na tejto schôdzi to k nejakému inému zákonu zaradíme a odsúhlasíme," priblížil predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).