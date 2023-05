Doprava v Bratislave sa mierne komplikuje: Na viacerých miestach treba rátať s kolónami

archívne video

Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 je zdržanie 20 minút. Rovnako sa vodiči zdržia aj na obchádzke po Hodonínskej ulici. V Bratislave na Moste Apollo v smere do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá.

V Rovinke v smere do Bratislavy si postoja vodiči 15 minút. Na diaľnici D1 v úseku Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka do piatich minút. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky je desaťminútová kolóna. Zdržanie do desiatich minút je v úseku Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.