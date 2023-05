Pokiaľ jazdíte na TOMTO aute, zvyšuje sa šanca mastnej pokuty! Farba vášho tátoša vám môže spôsobiť nepríjemné problémy

BRATISLAVA – Pri výbere nového auta dúfame, že v našej garáži vydrží čo najdlhšie zároveň sa nám veľa šťastných kilometrov podarí prejsť bez problémov so zákonom. Naše rozhodnutie záleží na výkone, spotrebe, praktickosti či množstve miest, podstatným aspektom nášho výberu je však aj farba budúceho tátoša. Na to, ako farba auta ovplyvní vaše cesty, vám môže odpovedať nečakaný prieskum.

archívne video

Na cestách sa denne stretávame so stovkami aut. Zatiaľ čo niektoré ani nezavadíme, na iné sa pri potulkách, či každodennou cestou do práce nemôžeme vynadívať. Drahé a rýchle autá sú Slovenských cestách skôr raritou, no pri parádnom kúsku náš pohľad neraz ohúri aj zaujímavá farba. Podľa informácií českého portálu iDnes je však viac ako 70% zo všetkých osobných aut vyhotovovaných v palete neutrálnych farieb, ktorá pri autách zahŕňa tradičnú bielu, čiernu, či striebornú.

Galéria fotiek (5) Farebný pomer medzi všetkými autami na svete.

Zdroj: Haynes.com

Viac ako jedna tretina aut na svetovom trhu je dnes vyrábaná v tradičnej bielej farbe a v Európe sa na bielom aute vozí až 29% všetkých šoférov. Prieskum portálu Haynes ukázal aj fakt, že druhou najobľúbenejšou farbou na európskom trhu sú práve autá čiernej farby, ktoré vlastní až 21% Európanov. Pozornosti by však nemali ujsť ani kúsky v modrom prevedení, ktoré riadi až 9% obyvateľov starého kontinentu. Bližšiu pozornosť by sme však mali venovať autám s červenou farbou, ktorých vodiči sú napriek len 6-percentnej obľúbenosti v Európe jedným z najväčších postrachov ciest na svete.

Galéria fotiek (5) Najpopulárnejšie farby aut na svete podľa kontinentov.

Zdroj: Haynes.com

Magnety na policajné radary: Šoféri červených aut si musia dávať väčší pozor!

Strieborná farba sa pri výbere auta u žien stala doslova srdcovkou. Dôvodom má byť luxusný a čistý vzhľad, ktorý sa ženám jednoducho páči. Muži preferujú naopak neutrálne farby, pričom hlavnými ťahúňmi sú tátoše v bielom a čiernom prevedení. Aj keď si mnohí myslia, že čierne autá sú na cestách pre policajtov ako päsť na oko, vec sa má v skutočnosti inak – čierna farba pri aute hovorí o sile, výkone a luxuse.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Červenú farbu si už podvedome priradzujeme k športovým a rýchlym autám. Autá s touto farbou sú podľa štatistík zároveň obľúbené viac u mužov, ako u žien. Práve vnímanie červenej farby na cestách ako symbolu rýchlych a športových aut môže zrejme za to, že sú za rýchlosť pokutované najčastejšie.

Prieskum spoločnosti Road Angels pre portál North East Post poukázal aj na fakt, že červené autá su jedným z najčastejších účastníkov dopravných nehôd. Portál priblížil, že vodiči by si mali dvakrát rozmyslieť, auto akej farby si nakoniec kúpia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Pokiaľ vás však vo vašej garáži čaká práve červené auto, nevešajte hlavu. Aj keď táto farba vzbudzuje záujem u policajtov a iných šoférov, policajný radar si štatisticky všíma skôr iné farby. Najčastejšie zastavovanými vozidlami sa tak stáva biela farba na štyroch kolesách. Upozorňujú, že v skutočnosti však nejde o úmyselné kontroly. Najčastejšie odstávky a pokuty má na svedomí štatisticky najvyšší počet bielych aut na cestách.