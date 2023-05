Filmové novinky na najbližší mesiac sú tu: Zažiaria slávne mená ako Priyanka Chopra Jonas a Vin Diesel! Oplatí sa ísť do kina?

Letná sezóna je tu a s ňou aj množstvo skvelých filmov, ktoré budú mať premiéru u nás na Slovensku práve v máji. Apríl priniesol skvelý film od štúdia Illumination, Super Mario Bros. vo filme, ktorý všade na svete zožal veľký úspech. V máji si pre vás pripravili pokračovanie aj tvorcovia filmovej ságy, Rýchlo a zbesilo. Pre tieto novinky sa určite oplatí ísť do kina!

Rýchlo a zbesilo 10

Sú priatelia. Sú rodina. Celosvetová rodina fanúšikov série Rýchlo a zbesilo sa v máji môže tešiť pokračovania, ktoré bude mať na Slovensku premiéru už 18. mája. Dom Toretto (Vin Diesel) a jeho rodina v posledných častiach prekonávali prekážky z minulosti a inak to nebude ani v najnovšej časti. Budú čeliť nepriateľovi z minulosti, ktorý svoj plán na zničenie Doma pripravoval dlhých 12 rokov. Podarí sa mu to a prinúti Toretta zaplatiť tú najvyššiu cenu?

Znovu sa zamilovať

Prijemná romantická komédia poteší všetky zamilované srdcia a rozžiari tvár. Táto filmová novinka je popretkávaná slávnymi menami ako sú Priyanka Chopra Jonas, Celine Dion alebo Sam Heughan. Na začiatku sa Mira Rayová vyrovnáva s ťažkou stratou svojho milovaného snúbenca a posiela na jeho telefónne číslo smutné správy... Nevie však, že jeho číslo bolo pridelené novej osobe, a tak sa jej správy dostanú k cudzej osobe. Práve úžasná Celine Dion pomôže ich láske. Žeby naozaj mohla správa viesť k láske vášho života? Zistíte to už od 18. mája v slovenských kinách!

Hypnotik

Ak ste fanúšikovia detektívok a akčných trilerov, tak už teraz kupujte lístky na 12. máj. Práve vtedy sa u nás koná premiéra nového filmu z dielne Roberta Rodrigueza, ktorý obsadil zaujímavé mená. Hlavnú postavu si zahrá Ben Affleck, ktorý dostane hlásenie o práve prebiehajúcom prepadnutí. To však nebude prvý šok, ktorý počas tohto prípadu zažije. Hneď ďalší ho čaká na mieste činu – nájde dôkaz, ktorý by ho mohol zaviesť k svojej dávno stratenej dcére. Už samotný názov nám napovedá dôležitú rolu hypnotika, ktorý spája osudy a iných ľudí núti vnímať verziu sveta, ktorý neexistuje. Zistí nakoniec, kde sa nachádza jeho dieťa a čo sa stalo?

Strážcovia galaxie 3

Novinka od štúdia Marvel mala premiéru už 4. mája, ale nepremeškajte ju. Obľúbená skupina nešťastníkov sa usadila na Kdoviekde. Aj pod tretím pokračovaním obľúbenej Marvelovky je podpísaný režisér James Gunn. Aj v tejto časti sa môžete tešiť na poriadnu dávku akcie a zábavy. Samotní tvorcovia tvrdia, že Strážcovia galaxie 3 budú vyvrcholením trilógie a záverečnou kapitolou príbehu. Aj keď ste si na túto časť museli počkať 6 rokov, neváhajte a kupujte lístky. Stálo to sa všetko to čakanie!

Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva

Už 11. mája môžete potešiť svoje deti a zobrať ich na predčasný darček ku Dňu detí. Najnovšia rozprávka od režiséra Davida Alauxa opisuje život malej myšky Pattie. Slávny Jáson rozhneval bohov starovekého Grécka, dokonca samotného boha morí Poseidóna. Pred myškou Pattie a jej kamarátom Samom tak stojí nová a nebezpečná úloha. Podarí sa im zachrániť Jásona a mesto, ktoré sa rozhodne Poseidón zničiť? Dozviete sa vo veselej a komediálne ladenej rozprávky pre celú rodinu.

Sestry v sedle

Najnovšia veselá komédia o skupinke piatich mníšok určite stojí za pozretie. Päť mníšok má pred sebou jediný cieľ – vyhrať cyklistické preteky! Jediný dôvod, prečo to chcú vyhrať je finančná odmena, ktorá je za výhru vypísaná. Ak vyhrajú, chcú ju použiť na rekonštrukciu schátraného hospicu. Cesta k výhre by nemusela byť vôbec zložitá, ak by vedeli jazdiť na bicykli. A to je háčik! Situáciu im nezľahčia ani ostatní súťažiaci, ktorí sa postavia na štart s nimi. Režisérom tejto veselej francúzskej komédie je Laurent Tirard a premiéru bude mať 11. mája.

Malá morská víla

Štúdio Disney aj v roku 2023 prináša úplné novú hranú podobu svetoznámej rozprávky Malá morská víla. Vynovený príbeh o krásnej a temperamentnej mladej morskej víle Ariel bude mať premiéru 25. mája. Režíroval ho renomovaný a oceňovaný režisér Rob Marshall. Najmladšia z dcér kráľa Tritona sa počas návštevy mimo oceánu zamiluje do princa Erika. Vyskytnú sa hneď dva problémy – morské panny nemôžu komunikovať s ľuďmi a Ariel uzavrie dohodu so zlou morskou čarodejnicou Ursulou. Zláka ju ponuka zažiť život na súši a spoznať Erika. To však nevie, že svojím konaním ohrozí celé kráľovstvo jej otca kráľa Tritona. Ako skončí príbeh Ariel a zvíťazí láska nad zlobou čarodejnice?

Ponúkli sme vám hneď niekoľko tipov, pre ktoré sa oplatí navštíviť kiná aj v máji. Či už chcete vidieť rozprávku, komédiu alebo akčný triler, bohatý program ulahodí každému. Dajte nám do komentárov vedieť, pre aký film ste sa rozhodli a či sa návšteva oplatila.