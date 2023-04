Návrh na zavedenie očkovania v lekárňach bol dobre pripravený, tvrdí dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského

Očkovanie proti chrípke v lekárňach by podľa neho zvýšilo jeho dostupnosť. "To bude nevyhnutne spojené s pozitívnym výsledkom zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie, so zlepšením povedomia o benefitoch očkovania u kritickej časti občanov Slovenska, so znížením miery chorobnosti a šetrením finančných nákladov, ktoré so sebou sezónny výskyt chrípky prináša," povedal. Klimas poukázal, že mnohé európske krajiny v posledných rokoch zaviedli legislatívne zmeny na rozšírenie úloh verejných lekární, keď aj prostredníctvom očkovania v lekárňach dochádza k znižovaniu tlaku na ostatné časti systému zdravotnej starostlivosti.

Avizoval, že v odborných kruhoch budú pozorne počúvať odôvodnenia vypustenia zámeru. "Sme pripravení opätovne predostrieť všetky argumenty, prečo si myslíme, že očkovanie poskytované vyškolenými certifikovanými lekárnikmi je správna vec a aj ponúknuť odbornú pomoc pri presadzovaní tejto modernej koncepcie v rámci prevencie chrípky v Slovenskej republike," dodal. Rezort zdravotníctva odôvodnil, že navrhnutá novela zákona o liekoch nezískala na rokovaní vlády dostatočnú podporu. Zámer na zavedenie očkovania v lekárňach by však podľa neho mohli poslanci navrhnúť v parlamente. V lekárňach sa malo zo začiatku očkovať najmä proti chrípke, ministerstvo tak chcelo zvýšiť zaočkovanosť populácie.