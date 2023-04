Politici skáču po jarnom počasí ako po údenom: Fotky s psíčkami a rastlinkami im VTIPKÁRI zrátali, toto chce volič?

Galéria fotiek (25) Vtipkári si zgustli na infantilných fotkách politikov počas jarného počasia.

Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia, Pezinské MEME, Zomri

BRATISLAVA - Zdá sa, že každý má inú hierarchiu priorít v tom, ako naložiť s jarným počasím. Niektorí sa vyberú do lesa, niektorí na výlet do mesta a niektorí ... niektorí to spravia naraz a viackrát sa pri tom odfotia. Presne to majú teraz v stredobode záujmu naši mainstreamoví politici, ktorí v prieskumoch kraľujú rebríčkom. Je to však priorita pred voľbami? Ako na toto reagovali vtipkári na sociálnych sieťach? Nuž, posúďte sami.