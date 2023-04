NAKA zadržala bývalého dekana z Univerzity Komenského: Priznal sa k úplatku! Pristihli ho priamo pri čine

Reputačný škandál postihol Univezitu Komenského v Bratislave, keď jej bývalého dekana Prírodovedeckej fakulty pristihli elitní policajti priamo na pôde školy pri preberaní úplatku. Milan Trizna si mal vypýtať 20-tisíc eur v súvislosti s eurofondovou zákazkou.

Do prípadu bol nasadený aj policajný agent. 57-ročného Triznu NAKA zadržala a obvinila. Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Jenčík potvrdil, že Trizna sa ku skutku priznal a má záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Informoval o tom DenníkN. Triznovi hrozí väzenia na tri až osem rokov, no ak uzatvorí dohodu, trest sa mu môže znížiť.

archívne video

Univerzita je plne súčinná

Policajti majú mať skutok podrobne zdokumentovaný, rovnako aj stretnutia so zástupcom firmy, od ktorého úplatok žiadal. Podľa dekana, ktorý Triznu vo funkcii vystriedal v roku 2018, je to bolestná rana. "Veľmi nás to všetkých mrzí, sme v šoku," povedal Peter Fedor. Trizna bol za Prírodovedeckú fakultu UK koordinátorom projektu Accord, cez ktorý sa investujú eurofondy do obnovy školy. "Prírodovedecká fakulta bude plne nápomocná pri vyšetrovaní tohto prípadu, máme nulovú toleranciu voči korupcii," povedal dekan Fedor. Triznu aktuálne odvolali zo všetkých riadiacich a koordinačných funkcii.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Univerzita vyhlásila, že odsudzuje akékoľvek prejavy korupcie. "Nechce byť v žiadnom prípade spájaná s akýmikoľvek pochybnosťami vo vzťahu k takémuto konaniu, a keď už k takémuto individuálnemu zlyhaniu prišlo, záleží nám na korektnom vyšetrení a vyvodení dôsledkov," dodala Miller s tým, že ďalšie kroky podniknú hneď, ako budú mať k dispozícii viac informácií.

Polícia v stredu informovala, že úplatok si mal zamestnanec vyžiadať v súvislosti s preberacím konaním vykonaných stavebných prác na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.