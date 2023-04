NAJNOVŠIE TRENDY PRE KUCHYNE: V tejto sezóne im vládne odtieň magenty a jedno pravidlo už neplatí

Kuchynská dizajnérka Patrícia Tokarčíková z domu nábytku XXXLutz radí, na čo myslieť pri plánovaní kuchyne do malého priestoru a s čím to neprehnať, keď je rozmerný. Opisuje škály farieb a materiálov, ktoré sú pre ich zákazníkov k dispozícii a približuje ich ekologické úpravy.

Odevné módne trendy aj farby určujú pre každú sezónu dizajnéri najväčších módnych domov. Kto diktuje novinky pre dizajn kuchýň a celkovo nábytku?

Tento princíp sa uplatňuje v každej sfére dizajnu a estetiky a pre bytové zariadenie ho určujú interiéroví dizajnéri. Podľa nových trendov pre kuchynský nábytok by mu tento rok mal dominovať farebný odtieň s názvom magenta v celej jeho škále, od ružovkastej až po červenofialovú.

Dizajnéri určujú aj kombinácie farieb a materiálov, ktoré budú v danej sezóne moderné. Čo navrhli pre túto?

V tomto smere sa móda nemení, stále sa spájajú lesklé alebo matné materiály s drevodekorom, imitáciou kameňa, alebo s pravým kameňom. Samozrejme, vždy je na prvom mieste želanie zákazníka.

Do všetkých sfér života začínajú vstupovať bioplasty, ktoré sa dajú rozložiť v prírode. Stretávate sa s nimi už aj v kuchyniach XXXLutz?

Každý náš dodávateľ používa prírodné materiály a ekolaky, ktoré uplatňuje napríklad na dvierkach. Ide pritom o rovnaký lak ako sa používa na detské hračky.

Nie sú materiály s ekologickou úpravou pre použitie v kuchyni drahšie?

Nejaký cenový rozdiel tam je, ale súvisí skôr s prevedením materiálu – závisí od toho, či ide o imitáciu laku, alebo originálny lak. Ale aj napodobenina laku, takzvaný laklaminát, je z ekologických materiálov. Nejde pritom o nejaké zásadné zdraženie.

Nakoľko sa zákazníci dopytujú po dreve, ktoré patrí tiež medzi ekologické materiály, odporúčate ho použiť v kuchyni?

Drevo v nespracovanej podobe sa v kuchyni udržuje ťažšie, navyše neustále pracuje. Pri veľkej pracovnej doske do kuchyne, ktorá by mala dĺžku povedzme tri až štyri metre, by hrozilo, že sa skrúti, alebo prehne. Masívne drevené dosky sa používajú skôr na jedálenské stoly, ale sú špeciálne spracované a majú inú pevnosť. Avšak základ každej dosky kuchynského nábytku, či už ide o dvierka, alebo o pracovnú dosku, ak vynecháme tie kamenné, je vrstvená MDF doska. Čiže drevovláknitá doska, ktorá môže mať rozličné povrchové úpravy, lak, laklaminát, alebo obyčajný laminát. Výber farby je len na zákazníkoch, ale väčšinou majú záujem o kombináciu bielej farby a drevodekoru.

Stojíme v blízkosti dvoch vzorkovníkov kuchynských dosiek, ktoré sú na prvý pohľad veľmi podobné. Líšia sa niečím?

Rôznia sa hlavne zložením. Vzorkovník na stene predstavuje dosky z prírodných lomových kameňov z rôznych kútov sveta, napríklad z Brazílie či z Nepálu. Sú spekané, čo znamená, že sa lisujú pod vysokým tlakom až pokým z nich nevznikne veľká platňa, ktorá sa rozdelí na požadované rozmery pre danú kuchyňu. V stojane sú vzorky takzvaného technického, alebo tiež umelého kameňa. Neznamená to však, že je z umelej hmoty. Je to takisto lomový kameň, lenže spracovaný inak a zmiešaný s väčším obsahom živice.

Líšia sa tieto dva druhy dosiek aj v pevnosti alebo trvácnosti?

Odlišujú sa skôr v odolnosti. Na dosku z prírodného kameňa môžete položiť povedzme horúci plech alebo hrniec. Môžete na nej aj rezať, i keď pritom vzniknú nejaké mikroškrabance. Ale ak by ste položili horúci predmet na dosku z technického kameňa, vznikol by na ňom fľak.

Umiestnenie kuchynských spotrebičov prešlo vývojom. Zvyčajne už nestoja na zemi, ale sú zabudované zhruba do výšky ľudského trupu. Je to praktickejšie?

Určite je. Tým, že rúra na pečenie už nie je umiestnená pod pracovnou doskou alebo priamo pod varnou zónou, na jej mieste vznikol priestor pre výsuvné skrinky. Je to výhodnejšie aj z toho hľadiska, že sa k nej nemusíte zohýnať. Ak nad ňu umiestnite mikrovlnku do výšky očí, dobre uvidíte na zohrievané jedlo a dokážete si ho vybrať bez toho, aby ste sa obliali.

Stále platí, že sporák má byť dostatočne ďaleko od chladničky, aby ju nezohrieval?

Pri nových spotrebičoch to už neplatí. Jednak preto, že ich vyššiu časť možno umiestniť do skrinkových modulov, ale aj preto, že rúry na pečenie aj vstavané chladničky cirkulujú vzduch zozadu dopredu a k tomuto problému nedochádza.

Platia v kuchyni iné pravidlá pre umiestnenie pracovnej dosky, na ktorej čistíme potraviny a iné pre miesto, na ktorom servírujeme jedlo?

Mali by byť oddelené, ale nie je medzi nimi daná presná vzdialenosť. Záleží od toho, čo vám dovoľuje priestor. Ale pokiaľ je to možné, pracovná plocha by mala byť čo najväčšia.

Už dlhšie sú moderné kuchynské pulty a ostrovčeky so stoličkami, pri ktorých sa tým pádom možno aj najesť. Ostáva to tak aj v aktuálnej sezóne?

Tieto moduly sa veľmi nemenia, ale kombinuje sa ich prevedenie, čo si môžete všimnúť aj u nás v predajni. Ich súčasťou sú rôzne regály, pult na stolovanie zabudovaný do zostavy tak, že mu postačuje jedna noha, alebo skrinka s otvoreným priestorom, ktorý uľahčuje sedenie.

Zhruba od roku 2015 sú veľmi obľúbené čierne a sivé kuchyne. Sú vhodné do malého priestoru?

Určite nie. Do malého priestoru treba použiť čo najsvetlejšie farby, ktoré ho opticky otvoria, napríklad bielu, slonovinovú kosť, magnóliu, alebo veľmi svetlú šedú.

Čo je pre vás väčšou výzvou, zariadiť malú kuchyňu, alebo veľkú?

Najťažšie je zariadiť malý priestor. A pokiaľ ide o kuchyňu, je tomu tak preto, že do nej musíte umiestniť chladničku, sporák, čo najviac úložného priestoru a nezabudnúť ani na pracovnú plochu.

Čo sa vám najviac osvedčilo pri plánovaní malých kuchýň?

To, že čo najviac treba dbať na ich praktickosť. Zákazníci väčšinou prichádzajú s predstavou na základe toho, čo niekde videli, ale, bohužiaľ, ich priestor to nedovoľuje. Tiež netreba zabúdať na to, že majiteľ kuchyne by sa v nej mal cítiť komfortne.

Patrícia Tokarčíková vyštudovala Strednú priemyselnú školu stavebnú v Košiciach, odbor architektúra a interiérový dizajn a prvý ročník na Technickej univerzite v Košiciach v odbore pozemné stavby a architektúra. V obchodnom dome XXXLutz pracuje ako dizajnérka kuchýň takmer dva roky.

Na čo treba dbať pri plánovaní kuchyne vo veľkom priestore?

Možno v nej zostaviť veľa úložných priestorov, ale pritom sa treba držať toho, aby pôsobila vzdušne. Aby sme ju priveľmi nezapratali veľkými skriňami a necítili sa v nej ako v sklade.

Čo je typickým znakom kuchýň XXXLutz?

Určite nemecká kvalita a široký výber sortimentu za najlepšiu cenu. Skrinkami rôznych výšok s rôznymi vnútornými systémami a množstvom technických vymožeností vytvára veľkú variabilitu. Takisto ponúka veľa dekorov a farieb. Tým pádom môžete mať kuchyňu vo farbe, v akej len chcete - ružovej, žltej, alebo svetlomodrej "baby blue". Napríklad so zostavami NOVEL sa veľmi dobre pracuje v priestore a ich výrobca na ne navyše ponúka záruku 25 rokov.

Akí sú ďalší dodávatelia kuchýň pre XXXLutz? Aký je postup pri plánovaní kuchyne z XXXLutz od úplného začiatku?

Dodávateľov máme päť, všetci pochádzajú z Nemecka. K navýznamnejším značkám patrí Novel, C´elina a Dieter Knoll, ktoré majú najvariabilnejšie zostavy skriniek a ich vnútornej výbavy aj dekorov. Samozrejme, najprv zisťujeme, čo potrebuje zákazník, ktorý si k nám prišiel kúpiť kuchyňu.

Informujeme sa, či ju chce pre priestor v novostavbe alebo v zrekonštruovanom interiéri, či už v nej má nainštalovanú vodu a elektrinu, prípadne plyn. Pýtame sa na jeho predstavy vrátane tej o farebnosti kuchyne. Navrhneme ju najprv v pôdoryse, pričom si povieme, aké skrinky kde použijeme. Na základe toho vieme zákazníkovi odporučiť vhodného dodávateľa, pretože každý ponúka niečo iné. Potom nasleduje výber materiálov a ich prevedenia podľa zákazníkových preferencií. A nakoniec mu urobíme 3D návrh kuchyne v počítači.

