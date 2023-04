Mladí smeráci nachytali Pellegriniho človeka na hruškách: Toto myslel vážne? Rýchla reakcia a koniec vo funkcii!

Galéria fotiek (2) Kmec skončil v dôležitej funkcii po diskusii s Krúpom a Valáškom.

Zdroj: Smer-SSD, Topky/Vlado Anjel, FB/Peter Kmec

BRATISLAVA - Zdá sa, že si nedal pozor na to, čo počas diskusie hovorí, alebo bolo všetko len účelovo nastrihnuté? Nech už to bolo akokoľvek, ikonický predstaviteľ diplomacie a člen Hlasu-SD Peter Kmer skončil v kľúčovej funkcii po tom, ako sa vyjadril v debate s Tomášom Valáškom (Progresívne Slovensko) a Jurajom Krúpom (SASKA) k citlivej téme - Rusko. Mladí sociálni demokrati, ktorí sú úzko spätí so Smerom-SD, si posvietili na jeho slová a dá sa povedať, že aj kvôli nim vo funkcii zahraničného tajomníka strany skončil.