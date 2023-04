Útočník pre nezhody napadol muža s obuškom: Polícia ho obvinila

"Podozrivým zo spáchania protiprávneho konania bol 21-ročný muž zo Strážskeho, ktorého polícia vypátrala a obmedzila na osobnej slobode. Vyšetrovaním bolo zistené, že útoku predchádzali slovné nezhody mužov, po ktorých mladší z nich železným teleskopickým obuškom udrel staršieho muža do hlavy. Potom mu ešte uštedril niekoľko rán päsťou, tiež do hlavy," priblížila hovorkyňa. Napadnutý muž spadol na zem, kde ho útočník ešte kopol do hrudníka.

V dôsledku útoku utrpel viacero zranení, ktoré si vyžiadali liečenie. "Okresný vyšetrovateľ v Humennom útočníka obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a z trestného činu výtržníctva. Bol na neho zároveň spracovaný podnet na vzatie do väzby," dodala Ligdayová.