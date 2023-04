Exminister školstva prišiel s revolučným nápadom: Zrušte domáce úlohy! TAKTO by to malo fungovať

Gröhling sa s myšlienkou školy bez domácich úloh zoznámil v Hlohovci. "Rozhodli sa dať žiakom mesiac bez povinných úloh. Nakoniec sú z toho skoro tri mesiace a teraz tak budú fungovať do konca školského roka. Začalo to v jednej triede, teraz tak funguje celá škola," tvrdí. Ako priblížil, namiesto kontrolovania domácich začínajú hodiny preopakovaním učiva. Namiesto výkladu sa snažia o praktické osvojenie vedomostí, preto robia projekty a majú rôzne aktivity, Napríklad na biológii sadia v záhrade rastliny a učia sa o nich. "Na záver niekedy dostanú žiaci odporúčanie, akú úlohu si môžu doma urobiť, ak chcú," podotkol.

Exminister školstva je presvedčený, že toto je správna cesta. "Milí rodičia, koľkokrát ste prišli z práce totálne vyčerpaní, medzitým ste stihli nakúpiť a pospratávať neumyté riady doma a do toho vám pípol Edupage, že vaše dieťa má úlohu z matematiky či biológie? Je možné, že ste tej úlohe ani poriadne nerozumeli, ale pustili ste sa spolu do nej. Výsledok bol veľakrát taký, že sa splnila povinnosť len, aby sa nepovedalo," napísal na sociál nej sieti.

Tvrdí, že aj sami učitelia mu povedili a písali, že ich nepovinné domáce úlohy donútili zmeniť pohľad na výučbu. "Museli rozmýšľať nie iba nad tým, či učivo prebrali, ale hlavne, či to žiaci pochopili. Preto do výučby zakomponovali viac praktického využitia poznatkov, viac spôsobov, ako si žiaci tvorivo osvoja učivo v praxi a zapamätajú si ho už na hodine. Pre učiteľa aj pre žiaka je to veľká výzva, no viaceré školy už hovoria o tom, že majú s týmto prístupom dobré skúsenosti," povedal. Výhodu v tom vidí aj pre žiakov. "Postupne sa naučia zhodnotiť, kedy je im lepšie doma si učivo preopakovať a kedy nie," dodáva.