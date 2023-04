Smutná správa: Odišiel hrdina, akého už na Slovensku nenájdete! Dojemné slová do neba

Protifašistický odbojár František Marek zomrel v piatok 7. apríla v Žiline. „Odišiel tak posledný Slovák, ktorý cez 2. svetovú vojnu po boku talianskych partizánov bojoval proti Mussolinimu,“ uviedlo v súvislosti so smutnou novinkou ministerstvo obrany.

ZOMREL POSLEDNÝ SLOVÁK, KTORÝ BOJOVAL PROTI MUSSOLINIMU 🕯️ V úctyhodnom veku 103 rokov koncom minulého týždňa v Žiline... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR on Wednesday, April 12, 2023

Pripomenuli, že Marek bol počas vojny povolaný ako vojak armády vojnového Slovenského štátu a prevelený na východný front. V Bielorusku aj s ostatnými spolubojovníkmi na vlastné oči videl, aké zverstvá páchajú fašisti, po ktorých boku mali bojovať. Morálny stav jednotiek sa prudko zhoršoval, Nemci ich vnímali ako nepoužiteľné a prevelili ich do Talianska, kde mali vykonávať opevňovacie práce.

František Marek sa však vtedy odhodlal k nebezpečnému, no odvážnemu kroku a od svojej jednotky utiekol s ďalšími štyrmi Slovákmi. Spolu sa pridali k talianskym partizánom a zapojili sa do protifašistického odboja. Bola to však cesta plná nebezpečenstiev a peripetií, František Marek bol trikrát väznený, nevyhol sa ani rozsudku smrti, no ako zázrakom sa mu podarilo utiecť a pokračovať v odboji.

V januári minulého roka pri príležitosti jeho 102. narodenín mu minister obrany Jaroslav Naď udelil vojenské vyznamenanie – Pamätnú medailu ministra obrany 3. stupňa.

SMUTNÁ SPRÁVA Kolegyňa mestská poslankyňa Jana Filipova mi práve oznámila smutnú správu, že nás navždy opustil 103-ročný... Posted by Paťo Groma on Friday, April 7, 2023

"Mám v živej pamäti, ako ma často navštevoval na radnici s rozumnými podnetmi, pričom svojou nezlomnosťou a vytrvalosťou dokázal meniť veci k lepšiemu. Dokonca mu dal za pravdu aj samotný minister dopravy, ktorého bombardoval listami pre zlepšenie podmienok pre hendikepovaných v budove žilinskej Pošty 8," zaspomínal si žilinský poslanec Patrik Groma.