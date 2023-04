Mikulec označil kauzu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami za uzavretú

BRATISLAVA - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec označil za uzavretú kauzu týkajúcu sa oboznamovania s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Správne konanie podľa jeho slov začal Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a treba sa ho pýtať, ako to bude pokračovať.

Mikulec je rád, že aj prezidentka SR Zuzana Čaputová potvrdila názor jeho rezortu, rezortu spravodlivosti i podpredsedu vlády pre legislatívu. Kauzu považuje za "rozohratú hru z pozície NBÚ". Dôležité podľa neho bude aj to, aby sa teraz ten, kto hovoril o porušení zákona, vyjadril. Apeluje na sebareflexiu. Ospravedlnenie ani vyvodenie zodpovednosti od vedenia NBÚ žiadať nebude.

Na otázku o prípadnej zmene legislatívy v tejto oblasti reagoval, že to vecne patrí pod NBÚ. "Mal by si vstúpiť do svedomia a úpravu legislatívy čo najskôr predložiť," poznamenal.

Prezidentka v utorok (11. 4.) informovala, že nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči dočasne poverenému ministrovi vnútra. V súvislosti so zisteniami NBÚ o údajnej chýbajúcej previerke Mikulca poznamenala, že sa nestotožňuje s daným hodnotením. Mikulec mal porušiť zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Riaditeľ NBÚ Roman Konečný tvrdí, že ministrovi chýbal na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia certifikát. Jeho potrebu určuje slovenská legislatíva. Mikulec je presvedčený, že neporušil zákon. Zároveň však potvrdil, že už požiadal NBÚ o certifikát.