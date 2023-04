Štátni plynári sú terčom kritiky zákazníkov: Podvod pri ekologickej službe? Senior bol z tohto poplatku v koncoch!

archívne video

Verejnoprávna RTVS popisuje prípad istého seniora, ktorý nebol dopodrobna oboznámený s tým, čo všetko mu spôsobí aktivácia služby "Uhlíková stopka", no po čase bol šokovaný. Odborníci si nemyslia, že zo strany SPP ide o podvodné praktiky, skôr o marketing, ktorý charakterizovali ako "greenwashing".

Služba Uhlíková stopka sa stala terčom diskusie

Uhlíkovú stopku vo veľkom propaguje SPP aj na svojom webe a uvádza, že po jej aktivácii sa zákazníci vlastným, dobrovoľným rozhodnutím zaviažu k prispievaniu na vysádzanie stromov či ochranu prírody a šetrenie peňazí.

Ochrana prírody za 4 eurá mesačne počas troch rokov

Služba spočíva okrem iného aj v propagovaní kartičiek s radami, ako znížiť spotrebu energií. Podnik ako taký bude zaviazaný k samotnej výsadbe šiestich stromov na zákazníka. Je tu však háčik, ktorý nebol očividne vysvetlený všetkým dosť jasne. Klienti budú za túto službu platiť pravidelný poplatok. Ten je vo výške 4 eur mesačne, čo, hlavne pri senioroch, nie je malé číslo. Marketingové praktiky SPP už kritizujú aj samotní odborníci a navyše prínos služby ako takej pre životné prostredie je vraj diskutabilný. "Zákazník musí platiť celú dobu za službu, ktorú veľakrát ani nepotrebuje a nie za malé peniaze. To, čo nám prekáža na tom produkte, je to, že SPP zákazníkov tlačí do podpisu spôsobom, kedy im to poriadne nevysvetlia," povedal pre televíziu energetický konzultant Jozef Ďurček.

Žiadny jednorazový poplatok

Jeden z takýchto seniorov, ktorí na túto ponuku kývli, je aj 84-ročný Ján Košč z Košíc. "Povedali mi, že štyri eurá pôjdu na to zalesňovanie. Lenže ja som si myslel, že ide o jednorazový 4-eurový poplatok. A oni vyrukovali s tým, že ide o 3-ročnú platbu 4 eur každý mesiac," sťažuje sa dôchodca.

SPP sa bráni tým, že na konci vždy rozhoduje zákazník

Na medializovaný prípad seniora už nepriamo reagovala aj samotná štátna plynárenská spoločnosť. Tá tvrdí, že klienti nie sú do ničoho tlačení. "Uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je dodávka energie alebo poskytovanie služby, ako napríklad Uhlíková stopka, vrátane doby, na ktorú je uzavretá, je vždy rozhodnutím zákazníka," tvrdí štátna SPP v písomnom stanovisku k tejto téme.

Dôchodca z Košíc v tom nie je sám, jeho zmluvu kvôli medializácii prípadu zrušili

O tom, aké že je tu určite pochybenie pri zakladaní tejto služby čiastočne dosvedčil aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa ich stanoviska bolo sťažností na túto službu viacero. "ÚRSO v súvislosti s predmetnou záležitosťou dostal od spotrebiteľov do 10 podnetov. Každý podnet sme posudzovali individuálne a vyriešili ich v prospech spotrebiteľov," povedal hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

K prípadu mal čo povedať aj koordinátor občianskeho združenia Priatelia zeme Juraj Melichár. Ten tvrdí, že Uhlíková stopka od SPP je príkladom takzvaného "greenwashingu". Sú to laicky opatrenia, ktoré iba predstierajú, že prispievajú k rozvoju životného prostredia, no ich ekologický účinok je vraj diskutabilný.

Spomínaný pán Ján Košč z Košíc bol napokon problémov zbavený tým, že mu plynári zmluvu napokon zrušili. To všetko sa však udialo až po tom, keď sa SPP vyhrozil, že prípad bude medializovať.