Pellegrini označil Slovensko za stratené: Potrebuje podľa neho zásadnú politickú zmenu

BRATISLAVA - Slovensko sa po tridsiatich rokoch existencie na svojej ceste stratilo a potrebuje zásadnú kvalitatívnu zmenu v riadení štátu. Povedal to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. V približovaní sa životnej úrovni Európskej únie je podľa neho Slovensko na tom horšie, ako keď v roku 2020 odovzdával moc Igorovi Matovičovi (OĽANO).

Prvou zásadnou zmenou je podľa neho potreba mať opäť stabilnú, profesionálnu a dobre pripravenú vládu. "Druhá zmena je, že musíme zmeniť spôsob riadenia tohto štátu, modernizovať vládnutie," povedal Pellegrini. Tvrdí, že pandémia koronavírusu, ekonomická aj energetická kríza ukázali nízku schopnosť štátu pomôcť v kritickej chvíli občanom. Štát má mať podľa neho vytvorené automatické mechanizmy na pomoc občanom v kríze.

VIDEO Vyjadrenie Petra Pellegriniho na Matovičovu pomoc s jeho 500-eurovkou

Hlas-SD rozbehol Národnú petíciu za zmenu

Hlas-SD preto rozbehol Národnú petíciu za zmenu, ktorou zbiera podporu na posilnenie úlohy štátu vo vybraných segmentoch ekonomiky. "Sú oblasti, kde som presvedčený, že silná ruka štátu byť musí, alebo sa tam musí vrátiť, ak tam nie je. A to je energetika, potravinová bezpečnosť a je to napríklad aj oblasť zdravotníctva," konštatoval Pellegrini. Na otázku, ako chce pozíciu štátu posilniť, odpovedal, že v niektorých prípadoch stačí viac využívať inštitúty zakotvené v existujúcich privatizačných zmluvách, inde by bolo potrebné posilniť reguláciu alebo hľadať cesty na zvýšenie štátneho podielu vo vlastníctve strategických podnikov.

Galéria fotiek (3) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Za dlhodobý problém Slovenska považuje prehnaný dôraz na kontrolu procesov a malý na dosiahnutie vytýčeného cieľa. "Úradníci sú najspokojnejší, keď im v spisoch pasujú všetky papiere a je im jedno, či dosiahli výsledok," povedal. Príkladom podľa neho môže byť výstavba nemocnice Rázsochy, ktorá sa pôvodne mala stavať z Plánu obnovy, ale vzhľadom na stratený čas to už nepovažuje za reálne.

Nová vláda bude konfrontovaná s potrebou konsolidácie verejných financií

Sklon plošne rušiť rozbehnuté projekty predchádzajúcej vlády považuje za škodlivý a v prípade účasti v novej vláde chce Pelegrini v perspektívnych projektoch z Plánu obnovy pokračovať. "Táto vláda všetko zastavila, ale sama nedoručila ľuďom ani jeden projekt, ktorý by aj dokončila," doplnil. Upozornil tiež, že nová vláda bude konfrontovaná s potrebou konsolidácie verejných financií. Konsolidácia by však podľa neho mala byť postupná a čo najviac postavená na raste ekonomiky, nie na rušení sociálnych opatrení.