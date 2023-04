Mikulec vysvetľuje vážne otázniky nad bezpečnostnou previerkou: Nevyhýbam sa jej, ale skutočne som ju nepotreboval!

Galéria fotiek (2) Roman Mikulec

BRATISLAVA - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec trvá na tom, že v súvislosti s bezpečnostnou previerkou a dokumentmi NATO a Európskej únie neporušil zákon. Zopakoval, že na tento účel nepotreboval previerku. Odmieta, že by o ňu nepožiadal preto, lebo sa bál, že by ju nedostal. Vyhlásil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú nepožiada o uvoľnenie z pozície dočasne povereného ministra vnútra. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.