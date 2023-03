Smer-SD vyzýva Hlas-SD na vytvorenie mierovej vlády: Jej súčasťou sa chce stať aj tento poslanec

BRATISLAVA - Opozičná strana Smer-SD vyzýva mimoparlamentný Hlas-SD na vytvorenie spoločnej mierovej vlády po parlamentných voľbách. Predseda Smeru-SD Robert Fico vo zverejnenom videu zdôvodnil ponuku úsilím o vytvorenie silnej garancie pre verejnosť, že vláda nezatiahne Slovensko do vojnového konfliktu.

"Nie sme naivné deti, vieme, že vznikne koaličná vláda," uviedol v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami. "Rešpektujeme aj to, že Peter Pellegrini si primárne hľadá iných partnerov u PS a SaS. No myšlienka mierovej vlády je oveľa podstatnejšia ako to, či pôjde vláda doprava alebo doľava," upozornil Fico.

Obracia sa preto na bývalých kolegov, aby čo najrýchlejšie dali spoločnosti garanciu, že vznikne vláda, ktorá "nedovolí, aby pokračovalo toto, čo teraz vidíme vo vzťahu k vojne na Ukrajine, politika vedúca k zatiahnutiu Slovenska do vojnového konfliktu". Predseda Smeru upozornil, že jeho výzva je motivovaná aj žiadosťami bežných ľudí, s ktorými sa predstavitelia strany stretávajú.

Na výzvu reagoval predseda strany ŽIVOT NS Tomáš Taraba, ktorý deklaroval záujem byť súčasťou takejto mierovej vlády. "Verím, že sa nám podarí do takejto vlády dotiahnuť silný národný blok, na prípravách ktorého momentálne intezívne pracujeme," napísal na Facebooku.