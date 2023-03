Na Slovensko sa rúti hotová pohroma: Búrky, víchrice, snehová kalamita a ochladenie! Kedy to vypukne? Prvé búrky sú tu!

BRATISLAVA - Posledné dni to na Slovensku vyzerá, akoby už prichádzala jar a Slováci by konečne mohli odložiť zimné bundy. Slnko a teploty okolo 15 stupňov Celzia potešili nejedného z nás. Meteorológovia však nemajú dobré správy - pripraviť sa treba na veľkú zmenu!

aktualizované 14:30 Búrky sa objavili už aj na západe Slovenska a budú pribúdať. Môže ich sprevádzať krupobitie či výraznejší dážď.

aktualizované 13:30 Prvé búrky sú už aj na Slovensku. Prvý blesk udrel vo Východoslovenskej nížine, no oblasťou nakoniec prešla iba slabá prehánka. Výraznejšie búrky sú pri slovenskom pohraničí nad Maďarskom.

Piatok s jarným počasím, nepotrvá však dlho

Uplynulé dni boli na Slovensku mimoriadne príjemné - mohol za to teplý front, ktorý so sebou priniesol teploty nad 10 stupňov Celzia. Ba čo viac, vrchol teplého počasia by mal byť v piatok, kedy teploty vystúpia až nad magických 15 stupňov Celzia. Ako však býva zvykom, blíži sa víkend a s ním aj zhoršenie počasia. Tentokrát v hlavnej úlohe s orkánom Diethalmom.

Ten by nad naše územie mal doraziť v noci z piatka na sobotu a so sebou prináša búrlivý vietor, ochladenie, ale aj búrky či sneh. Pre Slovensko to znamená jediné - treba sa pripraviť na najbúrlivejšie počasie od začiatku roka. Orkán totiž so sebou prináša nielen ochladenie, ale aj snehové kalamity, búrky či víchrice. Okrem toho však bude môcť aj za vysoké piatkové teploty, keďže pred sebou tlačí brázdu mimoriadne teplého počasia, ktoré na západ krajiny môžu priniesť až 20-stupňové teploty. Tieto všetky meteorologické javy by sa mali na našom území vystriedať v priebehu 48 hodín. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Prichádza búrlivá zmena

Nielen na Slovensku sa však očakáva búrlivé počasie, výstrahy sú vydané pre prakticky celú Európu od Britských ostrovov až po juh Talianska. Najsilnejšie nárazy vetra sa odhadujú až na 150 kilometrov za hodinu. V našej oblasti sa v nižších polohách očakávajú nárazy vetra do 90 kilometrov za hodinu, vo vyšších polohách sa treba pripraviť na víchricu s rýchlosťou vetra do 120 kilometrov za hodinu. Už v piatok podvečer by sa na juhu a východe krajiny mali tvoriť búrky, ktoré zapríčiní miešanie veľmi teplého vzduchu na západe krajiny a studeného, pôvodom arktického vzduchu na severe Slovenska. Tieto búrky však budú predzvesťou toho, čo nás čaká v sobotu.

Meteorológovia už vydali výstrahy pred nepriaznivým počasím, a to až 2. stupňa pred silným vetrom pre západ krajiny a hory. Platia od 5. hodiny ráno do 19. hodiny večer. Odhaduje sa, že silný nárazový vietor s rýchlosťou do 100 kilometrov za hodinu bude spôsobovať materiálne škody. Pripraviť sa treba aj na teplotný šok, kedy ortuť teplomera klesne z 15 stupňov na 5 počas soboty. Na severe sa môže dokonca vyskytnúť aj celodenný mráz a môže napadnúť aj čerstvý sneh. V noci by následne malo mrznúť na celom Slovensku. Následne sú v nedeľu vydané výstrahy len pre naše veľhory.