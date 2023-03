Meteorológovia varujú: Vydali výstrahy pred poľadovicou a vetrom na horách

S poľadovicou treba rátať v utorok ráno najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského kraja.

Od utorka večer platí aj výstraha pred silným vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Vo všetkých pohoriach trvá druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

Vo všetkých pohoriach Slovenska pretrváva druhý stupeň lavínového nebezpečenstva, teda mierne. Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Ako dodal, nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov, miesta pod sedlami, skalnými stenami a strmé žľaby nad 35 stupňov. "Najmä v týchto miestach sa nachádzajú vetrom ubité dosky a vankúše rôznej tvrdosti, ktoré sú uložené na tvrdom podklade. Ich uvoľnenie je možné pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na severných a tienistých svahoch sa vplyvom nízkych teplôt môže nachádzať vrstva hranatozrnného snehu, ktorý pôsobí ako slabá vrstva," upozornil Beťko s tým, že samovoľné lavíny neočakávajú.

Na horách bude v utorok oblačno až zamračené s občasným snežením, najmä popoludní. Teplota vo vysokých polohách dosiahne od mínus štyroch do mínus 11 stupňov Celzia. Vo vysokých polohách nad 1500 metrov nad morom bude fúkať silný vietor o sile od desiatich do 15 metrov za sekundu, v nárazoch až do 25 metrov za sekundu.