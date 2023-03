Andrej Danko v súvislosti s voľbami: Záujem by mal o opozičný blok so Smerom a Hlasom

Galéria fotiek (2) Andrej Danko

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Mimoparlamentná SNS pokračuje v rokovaniach s ďalšími stranami o vytvorení opozičného bloku v súvislosti s parlamentnými voľbami. Ďalšie stretnutie má byť v apríli. Šéf SNS Andrej Danko by mal záujem o opozičný blok so Smerom-SD a mimoparlamentným Hlasom-SD, no skonštatoval, že v tomto zložení to už asi nebude možné.