Ak nechce SaS diskutovať, tak je schôdza o skorších voľbách zbytočná, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - Zvolávanie ďalšej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na tému skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb je zbytočné, ak minimálne SaS nevyšle signál, že chce o tom diskutovať. V pondelok to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Myslí si, že úradnícku vládu sa nepodarí zložiť, ak by mala slúžiť len na vyvolanie skorších volieb. Pellegrini deklaruje, že by podporoval voľby v júni.

Ak by poslancov pôsobiacich v Hlase-SD požiadal Smer-SD o iniciovanie schôdze NR SR, svoje podpisy by pridali. Pellegrini si myslí, že tento týždeň sa návrh na mimoriadnu schôdzu nepodá. "Pokiaľ jasný signál, bez ohľadu na to, čo urobí alebo neurobí prezidentka, nevyšle minimálne klub SaS, že je ochotný o tom diskutovať, tak je to zase zbytočná schôdza, ktorá dopadne tak ako predchádzajúca," povedal. V piatok (17. 2.) sa totiž nepodarilo rokovať na mimoriadnej schôdzi iniciovanej Smerom-SD, parlament nebol uznášaniaschopný. Smer-SD chcel rokovať o júnovom termíne volieb.

VIDEO Richard Sulík: Opozičné strany nehlasovali za predčasné voľby

Čaputová podľa Pellegriniho urobila chybu

Prezidentka Zuzana Čaputová síce podľa Pellegriniho urobila chybu, že pripustila september a netlačila na voľby v júni, no nemyslí si, že ona je teraz na rade. "Netreba žiadne prezidentkine kroky. Len stačí, aby SaS a Richard Sulík povedali, že sa na tento marazmus nemienia pozerať. Stačí, aby dali 15 podpisov od poslancov a ideme do toho a máme to vybavené," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii. "Je to čisto maslo na hlave SaS, ktorá mohla od začiatku dohodnúť júnový termín, ale držia nejakú dohodu," dodal. SaS tvrdí, že septembrový termín volieb je výsledkom kompromisu bývalých koaličných strán.

archívne video Prezidentka Zuzana Čaputová o úradníckej vláde

Pellegrini si nevie predstaviť, aký odborník by šiel do úradníckej vlády, pokiaľ by vedel, že by trvala len tri mesiace. "Myslím si, že to sa ani nedá urobiť a prezidentka takúto vládu nedokáže vymenovať, pretože nikto už do nej nepôjde, ak sa to má takto skončiť," povedal. Opozičný Smer-SD koncom týždňa avizoval, že bude znovu žiadať o mimoriadne rokovanie k skoršiemu termínu predčasných volieb. Upozornil na plynúce lehoty, dokedy je možné termín upraviť.

OĽANO aj SaS uviedli, že ak by úradnícku vládu prezidentka vymenovala, budú za skorší termín volieb. Predčasné voľby majú byť 30. septembra. Hlava štátu cez víkend odkázala, že nebude hazardovať so špičkovými odborníkmi, ktorí by mohli byť súčasťou úradníckej vlády, len aby donútila politikov prijať skorší termín predčasných parlamentných volieb.