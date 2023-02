Predvolebná bitka je v plnom prúde: PRIESKUM odhaľuje preferencie subjektov, tesný súboj prvých troch strán

BRATISLAVA – Agentúra AKO vo štvrtok zverejnila volebný model pre reláciu TV JoJ Na Hrane. Ak by sa voľby konali už tento víkend, podľa prieskumu by sa cez brány parlamentu prebojovalo osem politických strán a hnutí a na parlamentné stoličky by zasadla všehochuť názorov a pohľadov naprieč politickým spektrom. Zatiaľ čo by parlamentu kraľovali prevažne ľavicoví, či konzervatívni politici, svoje miesto by obhájilo aj pomerne veľké množstvo pravicových a progresívnych hlasov.

Za najdlhší koniec by vo voľbách ťahala strana HLAS-SD, ktorej by podľa volebného modelu odovzdalo hlas až 18,9% opýtaných a na druhom mieste by skončil taktiež ľavicový SMER, ktorý zatiaľ oslovil až 16,3% rozhodnutých voličov. Prvú trojicu by uzatvorilo liberálne Progresívne Slovensko, ktorému by v najbližších voľbách svoju dôveru vyjadrilo až 13,7% rozhodnutých voličov.

Cez brány Národnej rady (NR) SR by sa dostali aj donedávna vládne strany SaS so 7,9% a OĽaNO, ktoré oproti posledným parlamentným voľbám kleslo až na 7,3%, SME RODINA by podľa volebného modelu nakoniec získala hlasy až 7,1% voličov. V nasledujúcich voľbách by svoj návrat mohla očakávať aj strana KDH so ziskom 6,9% voličov a parlamentnú osmičku by uzatvorila Republika, ktorej by hlas odovzdalo 6,6% voličov.

Menšie strany, ani dlhoročné klasiky by vo voľbách neuspeli

Pred bránami parlamentu by po voľbách nakoniec ostala SNS so 4%, Maďarské fórum s 2,8% a neprebojovali by sa ani vládna strana Za ľudí, ktorej by dnes svoj hlas odovzdalo už iba 2,3% rozhodnutých voličov. Medzi neúspešnými kandidátmi by napokon ostali aj strany ALIANCIA (2,1%) a ĽSNS (1,5%). Novovznikajúci projekt Mikuláša Dzurindu Modrá koalícia zatiaľ taktiež neoslovil veľké množstvo voličov a dôveru by mu po rokoch znova prejavilo len 1,3% opýtaných. Hranicu 1% by neprekonali strany Národná koalícia s 0,5% a ani Dobrá voľba, Slovenské Hnutie Obrody, Socialisti.sk, či Slovenský PATRIOT za ktoré by podľa volebného modelu zhodne hlasovalo 0,2% rozhodnutých voličov.

Budúca vláda si bude mať z čoho vyberať

Podľa volebného modelu agentúry AKO by v NR SR strana HLAS-SD zasadla na 33 zo 150 poslaneckých kresiel. SMER-SD by obhájil 29 mandátov a Progresívne Slovensko by malo hlasy 24 poslancov. Strana SaS by liberálne krídlo doplnila o ďalších 14 kresiel a s 13 mandátmi by do národnej rady zasadli strany OĽaNO a Sme Rodina. Parlamentnú 150 b doplnili poslanci KDH, ktorí by sedeli na 12 kreslách a Republika by obsadila zhodne posledných 12.