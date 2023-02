Riaditeľ pôdohospodárskej agentúry: Od nástupu ma diskreditujú, aby zahladili vlastné kauzy, ktoré sme odhalili

Stále pokračujú snahy o spochybnenie vedenia PPA. Jeden z poslancov dokonca tvrdí, že ste zamlčali informácie a porušili zákon o štátnej službe..

- Radikálne to odmietam. V agentúre pôsobím od 1.júla 2021. Krátko po mojom nástupe začali útoky na moju osobu, spájanie s rôznymi finančnými skupinami zo strany niektorých vybraných farmárov. Práve tí nosili zložky na moju osobu na ministerstvo pôdohospodárstva. Prešetrovaním neboli zistené žiadne konflikty záujmov. Otvorene hovorím, že pochádzam z bankového sektora, kde som pracoval viac ako 20 rokov. Pôsobil som vo viacerých finančných skupinách. Moje pôsobenie bolo spájané s finančným svetom, preto odtiaľ tých ľudí poznám. To však neznamená, že som v nejakom konflikte záujmov. Nedajbože, že niečo robím v prospech týchto skupín v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pre mňa je zarážajúce, že skupina ľudí, ktorá sa od začiatku snaží diskriminovať a kriminalizovať moju osobu cez rôzne vymyslené kauzy, sa to snaží z jedného dôvodu. Snažia sa zahladiť veci, ktoré sme v agentúre po mojom nástupe odhalili.

Najnovšie sa hovorí o vašom prepojení na podnikateľa Miroslava Výboha...

- Toto spojenie je vykonštruované. Nejaký čas som pracoval pre spoločnosť, ktorá patrí do skupiny MiddleCAP. Aktuálne sa ma snažia kriminalizovať cez túto osobu. Neviem, akým spôsobom sa dopracovali, že ho mám poznať a mám pre neho pracovať a konám v jeho prospech. Pokiaľ viem, tak skupina MiddleCap nikdy nepôsobila v pôdohospodárstve a nemá tam žiadne záujmy. Takže to považujem za irelevantné.

Stretli ste sa niekedy s podnikateľom Výbohom?

- Nie. Nepoznáme sa a nikdy sme sa nestretli.

Tvrdíte, že útoky sú od začiatku vášho nástupu do čela PPA. Kto je za nimi a čo by malo byť ich cieľom?

- Sú to farmári z určitej skupiny, ktorí sa svojimi aktivitami snažili vzbudiť pozornosť a zahladiť veci, ktoré vyšli najavo. Niektoré prípady ukázali opodstatnené obvinenia zo subvenčných podvodov a pokračujúcich subvenčných podvodov. Vnímam, že ten tlak ide odtiaľ. Snažia sa robiť všetko, aby agentúru znefunkčnili.

Vašu prácu a postavenie spochybňuje aj bývalá zamestnankyňa...

- Do odchodu bývalej zamestnankyne nikdy neboli z jej strany zverejňované pochybenia alebo výhrady ako agentúra pracuje. Sme pod neustálym dohľadom rôznych autorít v rámci Slovenska a Európskej komisie. Tie do dnešného dňa nezistili žiadne pochybenia. Ani poslanecký prieskum v agentúre nič nepreukázal. Sami sme boli vo výbore pre pôdohospodárstvo. Zodpovedali sme sa Bruselu z vecí, ktoré boli anonymne zaslané za účelom diskreditácie PPA a ministerstva. Jej to jej snaha poškodiť naše dobré meno. Vnímam, že to modus operandi bývalej zamestnankyne sa opakuje. Predtým pôsobila v iných organizáciách a politických stranách, ten scenár bol úplne totožný.

Môže mať aj osobné dôvody? Podľa mojich informácií neprešla v PPA výberovým konaním.

- Áno. Je to pravda. Neprešla výberovým konaním. Musím skonštatovať, že v agentúre chcela pracovať nie preto, že jej chcela pomôcť, ale naopak chcela pomôcť niektorým skupinám farmárov.

Skúste ich pomenovať?

- Sú to verejne známi farmári z protestov, ktoré boli organizované v roku 2020 pred voľbami.

Pôdohospodárskej platobnej agentúre bola odobratá akreditácia. Zistili kontroly z Bruselu na vážne pochybenia?

- Akreditácia bola odobratá 15. októbra 2020, za pôsobenia môjho predchodcu. Dnes to považujem za účelové a nešťastné, keďže sme paralyzovali agrosektor na viac ako rok a pol. Keď nemáte akreditáciu, nemôžete štandardne fungovať a vyplácať platby. Urobili sme všetko, aby do roka a do dňa od odobratia, mohla byť akreditácia opäť udelená a mohli sme opäť fungovať v štandardnom režime. Presvedčili sme nielen Brusel, ale aj NKÚ, čo bola moja požiadavka, aby k nám úrad prišiel. Boli skonštatované aj slabé miesta, kde sa vieme zlepšovať. Brusel aj NKÚ skonštatoval výrazné zlepšenia, ktoré nám pomohli akreditáciu získať a postaviť agentúru na pevných základoch. Potvrdením toho je aj záverečná správa PWC, ktorá nad nami robí certifikačný dohľad. V ňom sa konštatuje „bez výhrad“ a historicky nám udelil najvyššiu známku, akú kedy Pôdohospodárska platobná agentúra mohla vôbec dostať.