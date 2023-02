Aký víkend nás čaká? PREDPOVEĎ Meteorológovia dobré správy nemajú: Pripravte sa na sneženie aj víchricu!

BRATISLAVA - Víkend je opäť tu a mnohí z nás sa voľných dní nevie dočkať. Posledný týždeň vstávame na Slovensku do slnečných dní, čo má ale za následok aj to, že teplota je nízka. V noci mrzne a cez deň ledva vystúpi nad 5 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká cez víkend? Meteorológovia nemajú pre ľudí dobré správy.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude polojasná až oblačná. Naďalej však bude chladno, najnižšia nočná teplota dosiahne -2 až -10 stupňov Celzia, v údoliach klesne až na -18 stupňov Celzia.

Cez deň bude veľká, postupne zmenšená oblačnosť, zrána sa bude tvoriť aj hmla. V severnej polovici Slovenska bude od večerných hodín opäť snežiť či padať dážď so snehom. Na zvyšku Slovenska očakávajú meteorológovia zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až 3, na západnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska do 9 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov teplota vystúpi na maximálne -3 stupne Celzia. Fúkať bude slabý s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. K večeru na horách prudký vietor až víchrica.

Nedeľa

Posledný deň tohto týždňa bude spočiatku oblačný až zamračený a na viacerých miestach treba očakávať aj sneženie. V nižších polohách upozorňujú meteorológovia aj na dážď či poľadovicu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, na západe a Honte 4 až 1 stupeň Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 10, na severe a východe miestami okolo 3 stupne Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu.

Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude prevažne polojasný, v nižších polohách sa miestami vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Pozor by sme si mali dať aj na slabé zrážky s možnosťou tvorby poľadovice.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, v dolinách a kotlinách miestami -4 až -9 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, pri nízkej oblačnosti miestami okolo 2 stupne Celzia.