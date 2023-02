Školáci začali druhý polrok: Testovanie čaká piatakov, deviatakov aj maturantov

Testovanie žiakov piateho ročníka je naplánované na 17. mája, vyplýva to zo sprievodcu školským rokom 2022/2023, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. Uskutoční sa vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Celoslovenské testovanie deviatakov bude 22. a 23. marca. Deviataci budú písať testy 22. marca z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 23. marca z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra či slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka osemročného gymnázia. Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 14. do 17. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou v niektorom týždni od 22. mája do 9. júna. Najbližšie voľno čaká školákov Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja 20. februára, keď sa pre nich začínajú týždenné jarné prázdniny. Od 27. februára do 3. marca budú mať voľno žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. A napokon od 6. do 10. marca čakajú jarné prázdniny žiakov Košického a Prešovského kraja.