Nový bič na rodičov záškolákov: Hrozia mastné pokuty, v hre sú stovky eur! Strhla sa kritika, TOTO je najväčší problém

Parlament prijal zákon z dielne poslancov OĽaNO Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka koncom minulého roka. Cieľom predkladateľov bolo nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty.

Po novom budú pokutovaní rodičia, ktorých dieťa bude mať v škole už 15 neospravedlnených hodín, prípadne viac ako 60 vyučovacích hodín za celý školský rok. Hrozí im za to finančný trest od 30 eur do 331,50 eur. Rovnako tak to platí aj v prípade, ak rodič dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku. Pokutu až do výšky 331,50 eur dostanú aj rodičia predškolákov, ktorí neospravedlnene vynechajú do mesiaca škôlku viac ako 5 dní. V oboch prípadoch môže obec udeliť pokutu aj opakovane.

Gröhling hovorí o nešťastnom riešení

Bývalý minister školstva a poslanec za SaS Branislav Gröhling označil takéto riešenie za nešťastné. „Niekto si asi na prvý pohľad povie, že ´nezodpovední rodičia aspoň pošlú deti do školy.´ Problém je totiž oveľa väčší,“ upozornil. „Predstavte si rodinu, ktorá nemá peniaze, cez zimu nemôže kúpiť obuv a oblečenie pre dieťa a to vymešká 3 vyučovacie dni. Alebo slobodnú matku dvoch detí, ktorá musí ísť do práce a staršie dieťa musí opatrovať mladšie. Mesto im povinne udelí pokutu od 30 eur do 331,50 eur. Rodiny doženie iba do horšej finančnej situácie a žiadny problém nevyrieši. Dokonca pokutu musí mesto udeliť opakovane,“ uviedol príklad a pýta sa, či je naozaj riešením takéto opatrenie, ktoré ľuďom v ťažkej situácii ešte priťaží.

„Prečo toto vôbec politici z OĽaNO navrhli, aká je to "prorodinná politika"? Pritom vyriešiť sa to dalo úplne jednoducho: Mesto by malo mať MOŽNOSŤ a nie POVINNOSŤ takéto pokuty udeľovať a riešiť prípady individuálne. To by zabránilo scenárom, kedy osudom skúšané rodiny iba zruinujú pokuty. Okrem iného je možné pri veľkom objeme vymeškaných hodín riešiť u rodiča trestný čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže,“ rozčuľuje sa.

Hlavný kľúčom je podľa neho aj tak komunikácia so žiakom, rodinou a v horšom prípade aj úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. „Nedá sa to všetko vyriešiť jedným zázračným opatrením. Je mi jasné, že niekto si povie, že ´na niektorých rodičov fungujú iba príkazy.´Ale riešením nie je niečo, čo poškodí ľuďom v ťažkej životnej situácii a iba im sťaží už aj tak náročný život,“ dodal Gröhling.

Aké to je riešenie?

Na rôznorodosť prípadov upozornila aj riaditeľka školy v Plaveckom Štvrtku Mariana Korbelová, podľa ktorej v živote nastanú situácie, kedy rodičia dieťa jednoducho do školy poslať nevedia. „Áno, stáva sa nám, že nám rodič zatelefonuje, že napríklad sneží a ešte nemá topánky a podobne, ale toto z môjho pohľadu záškoláctvo nie je,“ povedala pre TV Markíza. 15 vyučovacích hodín sa podľa nej nazbiera rýchlo. V prepočte ide o dva či tri vyučovacie dni. „Niektoré deti nejdú do školy, lebo mama ide do práce a strážia mladšieho súrodenca. Je doba, aká je, je zlá. A dostane pokutu, pôjde častejšie do práce, dlhšie bude v práci a ten žiak mi nepríde do školy. Aké to je riešenie?“ pýta sa.

Do konca minulého roka platilo, že pokiaľ mal žiak 15 neospravedlnených hodín, škola mala povinnosť nahlásiť to na úrad práce a ten následne rodičom krátil prídavky na deti. Rovnako museli postupovať materské školy, ak dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním vynechalo za mesiac viac ako 5 dní. Pokiaľ mal žiak viac ako 60 neospravedlnených hodín, rodičom hrozila pokuta a situáciu riešila samospráva. V prípade 100 a viac neospravedlnených hodín za jeden školský rok ide o podozrenie zo spáchania trestného činu a rodičia môžu skončiť za mrežami.