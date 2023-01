Európsky skvost Machnáč chátra už 20 rokov: Polícia začala konať! Na slovenskú národnú pamiatku je žalostný pohľad

TRENČIANSKE TEPLICE - Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach otvorili 1. júna 1932. Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar, ktorý v ňom zhmotnil svoju predstavu humanizmu. Machnáč bol v roku 1969 zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu a v roku 1996 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Teraz sa prípadom zaoberá polícia.

Budova liečebného domu Machnáč je dodnes považovaná za jeden z najvýznamnejších medzinárodných príkladov európskeho funkcionalizmu. Dnes je pohľad na Machnáč žalostný. Keď v roku 1997 sprivatizovali liečebné kúpele Trenčianske Teplice, Machnáč bol jednou z privatizovaných nehnuteľností. O 5 rokov neskôr súkromný majiteľ ukončil prevádzku. Z Machnáča mal byť hotel s vysokým štandardom.

To však nedovolil pamiatkový úrad. Masívne prístavby by znamenali nenávratné poškodenie originálneho diela, ktoré bolo oceňované aj v zahraničí. Pamiatkári sa s majiteľmi nedohodli a Machnáč v roku 2007 zmenil majiteľa. Ikonická stavba chátra už 20 rokov. Spoločnosť Jaromíra Krejcara podala v roku 2021 návrh na vyvlastnenie, no tento proces je zdĺhavý.

"Dochádza k znehodnocovaniu umeleckých hodnôt objektu, pôvodných výplní okien, dverí. Už neexistujú pôvodné zábradlia, veľa prvkov zmizlo," priblížil pre RTVS Martin Zaiček, riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara. Navyše, do objektu vstupujú aj cudzí ľudia a poškodzujú ho. Preto sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní.

"Polícia v Trenčíne začala v uvedenej veci trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. V predmetnej veci prebieha vyšetrovanie. Obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ vznesené nebolo," priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová. Súčasný nájomca Machnáča chcel zriadiť centrum pre seniorov a spolu s majiteľom mal pracovať na príprave obnovy objektu. S vyvlastnením pamiatky nesúhlasia.