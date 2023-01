Ministri o novele ústavy: Každý ju vidí po svojom! Krajniak hovorí o rozumnom riešení, Budaj o prehre

Video: Milan Krajniak považuje novelu ústavy za rozumné riešenie

"Je to úspech v tom zmysle, že chaos, ktorý tu v poslednom období vládol, sa bude dať civilizovaným spôsobom ukončiť," uviedol po rokovaní vlády Krajniak. Predpokladá, že vo štvrtok (26. 1.) sa v pléne parlamentu objaví viacero návrhov na termín volieb. O tom, ktorý z nich má najväčšiu šancu na prijatie špekulovať nechcel. Myslí si, že v priebehu nasledujúcich hodín sa ešte bude debatovať o možnom konsenze na termíne predčasných volieb. "My v Sme rodina zahlasujeme za každý návrh termínu, či už skorší, alebo ten najneskorší," dodal Krajniak.

VIDEO Poslanci odobrili v parlamente úpravu ústavy cez 92 hlasov, predčasné voľby tak budú zrejme v septembri

Naopak, za žiadnu výhru rozhodnutie parlamentu nepovažuje dočasne poverená ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí). "Sú to otvorené dvere pre každú zostavu, ktorá prehrá voľby, aby mohla rozoštvávať spoločnosť a snažila sa o to, aby vláda nevydržala celé vládne obdobie," uviedla. Deklarovala, že Za ľudí budú kandidovať vo voľbách, na otázku možného spájania sa s inými politickými subjektmi povedala, že "diskutuje so všetkými relevantnými partnermi a má záujem spájať sily".

Budaj nevie, či bude v predčasných voľbách kandidovať

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) považuje skrátenie vlastného volebného obdobia za prehru. V politických stranách, ktoré boli súčasťou ústavnej väčšiny, by mala vyvolať sebareflexiu. "To je chvíľa, ktorá si predovšetkým vyžaduje sebareflexiu demokratických politikov a voličov. Očakávam výsledky sebareflexie a rád podporím tých demokratov, ktorí jej budú schopní," povedal Budaj. Zároveň dodal, že nevie, či bude v nadchádzajúcich predčasných voľbách kandidovať.

Dôležitý bude budúci týždeň

Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO) rešpektuje rozhodnutie parlamentu. Je to podľa neho v súlade s dohodami, ktoré štyri bývalé koaličné strany spravili. Verí, že pri hlasovaní o termíne predčasných volieb sa dodrží 30. september. Hlasovanie v parlamente považuje dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) za úspech. Dôležitý podľa neho bude budúci týždeň, keď sa bude hlasovať o termíne predčasných volieb. Poslanci Národnej rady SR schválili zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktoré bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.