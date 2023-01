Ak využívate tieto služby, dajte si POZOR: Vaše peňaženky budú znova o niečo prázdnejšie!

BRATISLAVA – Domácnosti si tento rok na energiách výrazne priplatia, zdražovanie by sa malo dotknúť aj úplne iných odvetví. Po novom neobíde ani poštové služby. Slovenská pošta plánuje zvýšenie cien od 1. marca. Jedným z cieľov je motivácia zákazníkov k využívaniu elektronickej formy podania listov (tzv. ePodací hárok). Čo to znamená pre naše peňaženky?

Zvýšenie cien navrhla štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s.. „Úprava taríf reaguje na rastúce jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho trendu poklesu poštových služieb, hlavne listových zásielok, balíkov podávaných v rámci univerzálnej služby a poštového platobného styku a zároveň zohľadňuje aj pokles výnosov z univerzálnych služieb, predovšetkým z titulu elektronizácie,“ uviedol v správe regulátor.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Koľko si reálne priplatíme ?

Ceny listou, ktoré sa rozhodnete zaslať 1. triedou sa od 1. marca zvýšia od 20 do 40 centov, maximálna cena bude 1,20 eura, pokiaľ má zásielka do 50 gramov. Cena balíka v 1. triede do 2000 gramov sa dostane na najvyššiu cenu 3,40 eur. Za 2. triedu si priplatíte v rozmedzí 10 až 20 centov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

Na Slovensku sa podľa Slovenskej pošty posielajú najviac listy do 50 gramov v 2. triede. Ich cena bude od 1. marca navýšená o 15 centov a maximálna cena bude po novom vo výške 90 centov. Pokiaľ ale využívate službu odosielania balíka, resp. listu doporučene, navýšenia budú opäť vyššie. Doporučený list 1. triedy do 50 gramov bude v novom cenníku stáť 2,50 eura. Pokiaľ ale zákazník využije spomínaný ePodací hárok, jeho cena sa zníži o 40 centov, teda na 2,10 eura.

Galéria fotiek (4) ePodací hárok- Slovenská pošta

Zdroj: Slovenská pošta, a. s.

Cena pri používaní ePodacieho hárku bude celkovo pri listoch v priemere nižšia o 40 centov a až o 70 centov sa zníži pri balíkoch. Pošta zároveň dodáva, že kategóriu „lístok do 20g“ s novými cenníkom ruší, bude začlenená do kategórie obyčajného listu.