Vodič pod vplyvom alkoholu v Prievidzi: Narazil do áut a dopravných značiek

"Vodič sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a na Ceste Vl. Clementisa narazil do zaparkovaného vozidla Fiat, ktoré posunul a to narazilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla Dacia. Napriek tomu nezastavil a pokračoval v jazde ďalej, kde narazil do dopravných značiek, ktoré poškodil," opísali policajti.

Ani táto dopravná nehoda vodiča však podľa nich nezastavila a z miesta nehody odišiel. "Policajti ho krátko na to vypátrali a podrobili dychovej skúške. Nafúkal 0,62 mg/l, čo predstavuje 1,29 promile," priblížili. Celkovú škodu na vozidlách a dopravnom značení predbežne vyčíslili na približne 1700 eur. Mužovi za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok, o výške jeho trestu rozhodne súd.