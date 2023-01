Zima ešte nepovedala posledné slovo! Vo štvrtok má snežiť, meteorológovia vydali výstrahy

Výstraha pred snežením platí vo štvrtok od 3.00 h do 15.00 h v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Vzťahuje sa aj na väčšinu Prešovského, Trenčianskeho kraja a časť Košického a Nitrianskeho kraja. Výstrahu vydali aj pre Bratislavu. V závislosti od oblasti môže spadnúť päť až 20 centimetrov snehu.Na snehové jazyky upozorňuje SHMÚ najmä v Žilinskom kraji, no vyskytnúť sa môžu aj v časti Prešovského, Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Prvostupňová výstraha platí od štvrtka 7.00 h do 18.00 h.

Galéria fotiek (6) SHMÚ očakáva vo štvrtok sneh na väčšine územia Slovenska

Zdroj: shmú.sk

Je vyhlásený aj tretí stupeň výstrahy pred povodňami

Dážď očakávajú odborníci v okresoch Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance s výstrahou od 3.00 do 15.00 h. V stredu platia viaceré výstrahy pred povodňami. V povodí Slanej platí výstraha tretieho stupňa pre Revúcu, druhého stupňa pre Rimavskú Sobotu a prvého pre Rožňavu. Pre väčšinu oblastí v povodí Torysy platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy až na Trebišov-Roňava, kde je vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred povodňami.

Galéria fotiek (6) SHMÚ vydal hydrologické výstrahy

Zdroj: shmú.sk

Výstraha tretieho stupňa platí aj pre Košice-okolie v povodí Hornádu a druhého stupňa pre Košice-okolie v okolí rieky Bodva. Pre Košice vyhlásili výstrahu prvého stupňa. V povodí rieky Ipľa platia druhostupňové výstrahy - týkajú sa oblastí Levice-východ a Lučenec, vo Veľkom Krtíši vydali prvostupňovú výstrahu. Pre Levice-západ platí výstraha prvého stupňa.