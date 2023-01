Šutaj Eštok obvinil policajného prezidenta: Zachcelo sa mu vyššej hodnosti a platu? Hamran ostro reaguje!

Poslanec Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti napísal, že policajný prezident žiadal prezidentku o to, aby ho povýšila do hodnosti generál. "Papaláš Hamran mal tú drzosť, že v období, kedy ľudia na Slovensku majú existenčné problémy chcel od prezidentky povýšenie do hodnosti generála. Som rád, že aspoň v tomto momente si prezidentka zachovala tvár a tým, že ho odmietla vymenovať mu dala jasne najavo, že do hodnosti generála ešte nedorástol," napísal v pondelok Eštok.

Eštok zároveň povedal, že Hamran, okrem hodnosti generála, chce aj vyšší plat. "V čase, kedy ľuďom na Slovensku chodia zálohové faktúry na energie 6 až 10 násobne vyššie ako doteraz, kedy sa ľudia nevedia dostať k liekom lebo tie sú buď drahé, alebo v lekárňach nie sú, kedy rekordným tempom rastú ceny potravín, kedy rodičia odhlasujú deti z obedov v školách, lebo rast cien obedov nedokážu zvládnuť sa v tejto dobe Hamranovi zachcelo zvýšiť plat. Hamran cez svojho nohsleda v parlamente poslanca Kyselicu predložil novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, kde si navrhuje zvýšiť príplatok za riadenie až o 200%. Tento chlap skrátka nemá kožu na tvári," napísal poslanec.

Šutaj Eštok šíri dezinformácie, tvrdí Hamran

Policajný prezident Štefan Hamran sa voči tvrdeniam poslanca okamžite ohradil a tvrdí, že Šutaj Eštok opäť hrubo a neakceptovateľne zavádza verejnosť svojimi dezinformáciami. "Štefan Hamran prezidentku Slovenskej republiky o povýšenie do hodnosti generála nikdy nežiadal. A ani nemôže, keďže podľa § 25 Zákona č. 73/1998 Z.z. návrh na vymenovanie policajta do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda. Informácia, že si Štefan Hamran navrhuje o 200 percent navýšiť príplatok za riadenie je rovnaký nezmysel ako informácia o požiadaní prezidentky o hodnosť generála. Policajný prezident si nemôže sám určiť príplatok za riadenie, túto kompetenciu má výlučne minister vnútra. V rámci poslaneckého návrhu ide o úpravu stropu príplatkov za riadenie všetkých vedúcich zamestnancov v rámci Policajného zboru, a to na všetkých stupňoch riadenia a velenia," informoval riaditeľ odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ) Petar Lazarov.

Podľa Lazarova ide o súčasť nového systému platových náležitostí príslušníkov Policajného zboru v rámci už prebiehajúcej reformy Policajného zboru, ktorý sa pripraví v kalendárnom roku 2023 a bude motivačný, stabilizačný a dostatočne atraktívny nielen pre prípadných záujemcov pre vstup do služobného pomeru, ale aj služobne starších skúsených policajtov vrátane nadriadených. "Očakávame, že výrazným spôsobom prispeje k dlhodobej stabilizácii kvalifikovaného personálneho stavu Policajného zboru," dodal Lazarov.