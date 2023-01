Predpoveď počasia na najbližšie dni: Dorazí na Slovensko konečne zima? Jednoznačné slová meteorológov

PONDELOK

V rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu siahajúcej zo Škandinávie až nad centrálne Stredomorie sa bude nad našou oblasťou vlniť studený front. V noci oblačno až zamračené a hmlisto. Na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, v polohách od cca 500 m sneženie. Možnosť tvorby poľadovice. Najnižšia nočná teplota 4 až -1, v údoliach stredného Slovenska a Spiši ojedinele do -3 st. Prevažne južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), postupne na juhozápade severozápadný vietor do 9 m/s (30 km/h) a tam prechodne v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Nadránom väčšinou bezvetrie alebo slabý vietor. Cez deň oblačno až zamračené a lokálne hmla. Na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od cca 500 m sneženie. Na západe postupne ubúdanie zrážok. Možnosť tvorby poľadovice. Najvyššia denná teplota 1 až 6 st., na severe a Spiši ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -3 st. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h). Dopoludnia väčšinou bezvetrie alebo slabý vietor. K večeru na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

UTOROK

Po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Nórskym morom postúpi z našej oblasti smerom na severovýchod studený front. Zároveň k nám od juhozápadu postúpi frontálne rozhranie. Oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď alebo dážď so snehom, od výšky približne 600 m sneženie. Na západe zrážky len miestami. Najnižšia nočná teplota 4 až -1 st. Najvyššia denná teplota 3 až 8 st., na severe a na Horehroní miestami okolo 1 st. Prevažne južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele do 13 m/s (45 km/h). Lokálne aj slabý vietor. Nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor. V horských oblastiach ojedinele snehové jazyky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

STREDA

Zo Škandinávie a Nórskeho mora bude smerom na juh až nad centrálne Stredomorie zasahovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej strane postúpi cez našu oblasť smerom na sever frontálne rozhranie. Oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď alebo dážď so snehom, od stredných, na východe od vyšších polôh sneženie. V noci v Trenčianskom a Žilinskom kraji sneženie aj v nižších polohách. Najnižšia nočná teplota 4 až -1, na severe ojedinele okolo -3 st. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhu a východe väčšinou okolo 10 st. Prevažne južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch do 15 m/s (55 km/h). Na horách miestami silný až búrlivý vietor. V horských oblastiach ojedinele snehové jazyky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

ŠTVRTOK

Za frontálnym rozhraním k nám bude od severozápadu prúdiť o niečo chladnejší vzduch. Zároveň sa k nám od západu rozšíri nevýrazný výbežok vyššieho tlaku. Oblačno až zamračené, postupne miestami až polooblačno. Miestami, najmä na východe, snehové prehánky alebo sneženie, v nižších polohách aj dážď. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach lokálne okolo -7, na Zemplíne okolo +2 st. Najvyššia denná teplota 2 až 7 st., na severe miestami okolo 0 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

PIATOK

Do našej oblasti bude od západu zasahovať nevýrazný výbežok vyššieho tlaku a zároveň sa z centrálneho Stredomoria nad Grécko presunie stred tlakovej níže. Hmla alebo nízka oblačnosť, lokálne aj zmenšená oblačnosť. Miestami slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 0 až -6, pri vyjasnení a snehovej pokrývke miestami, najmä v údoliach, -7 až -13 st. Najvyššia denná teplota -1 až 5 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

Platí výstraha

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok výstrahu pred poľadovicou, ktorá platí od polnoci do 9:00 hod pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.