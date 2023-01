Záchranári pomáhali 45-ročnému turistovi pod vrcholom Čipčie

HZS požiadala o súčinnosť leteckých záchranárov, no pre nepriaznivé letové podmienky nebolo možné ich nasadenie. "Záchranári HZS odišli na miesto terénnym vozidlom a pozemne. Po príchode na miesto turistu vyšetrili, podali mu intravenóznu liečbu a zateplili ho. Pomocou nosidiel UT 2000 ho transportovali spod vrcholu k terénnemu vozidlu, ktorým ho dopravili do obce Turie. Tu pacienta odovzdali posádke RZP, s ktorou pokračoval do zdravotníckeho zariadenia," uviedla HZS.

