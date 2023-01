Demokratické strany sa musia spojiť: Dopomôcť tomu má aj známa tvár nežnej revolúcie

Pri vidine možných predčasných volieb sa na slovenskej politickej scéne ako pred každými voľbami objavujú nové subjekty. Jedným z nich, by mala byť aj nová strana zložená z odídencov z hnutia OľaNO pod vedením exministra životného prostredia Jána Budaja. Podľa dostupných informácií sa na svoju potenciálnu kandidátku snažia zapojiť aj ďalších poslancov, či dokonca primátorov. V poslednej dobe sa v spojitosti s Jánom Budajom skloňuje aj meno tváre nežnej revolúcie Milana Kňažka. Politológ Grigorij Mesežnikov sa nechal počuť, že: „Budaj a Kňažko sú si blízki, tak by neprekvapilo, keby sa do toho zapojil. Z tejto stránky by to fungovalo, lebo sú to ľudia s rovnakým myslením.“

Milan Kňažko však svoj vstup do politiky odmieta. „Absolútne vylučujem vstup do politiky. Nemám taký záujem,“ tvrdí. Podľa dostupných informácií však Ján Budaj bude v novom politickom združení predstavovať len akéhosi „otca“ strany s tým, že samotný Budaj zatiaľ nejaví záujem ďalej a aktívne sa zúčastňovať na politickom dianí. Môžeme predpokladať, že podobnú rolu by v terajšej ODP zohrával aj Milan Kňažko.

Plán občianskych demokratov je zatiaľ jasný

Cieľom ODP je v aktuálnej situácii spájanie demokratických politikov pod jedno strechou. „Občiansko-demokratická platforma už mesiace volá po spájaní demokratov. S blížiacimi sa voľbami je naša výzva o to naliehavejšia. Tak, ako sme avizovali ešte pred Vianocami - v najbližšom čase zorganizujeme okrúhly stôl demokratických strán a osobností verejného života, ktorého cieľom bude hľadanie spolupráce. O detailoch budeme informovať v najbližších dňoch,“ tvrdí Kristián Čekovský, jeden z lídrov platformy.

K podobnému názoru sa prikláňa aj Grigorij Mesežnikov. „ODP je iba názorová skupina bez organizačnej štruktúry. Dzurinda zatiaľ neprezradil, čo to má vlastne byť. Či nová strana, alebo nejaká existujúca, okolo ktorej vznikne ten projekt. Dá sa však konštatovať, že blízke strany by mali spolupracovať, lebo ich spoločná podpora môže byť vyššia.“

K platforme sa pred nedávnou dobou pridal aj exminister Ján Mičovksý. Podľa jeho názoru nemôže prepadnúť ani jeden demokratický hlas. „Zlúčenie všetkých síl, ktoré nie sú extrémne a nie sú podpísané na devastácii krajiny v čase Ficovlády, sú vhodné na to, aby sa spojili a nehľadeli na hodnotové otázky, ktoré zbytočne rozdeľujú krajinu.“ Ak sa totiž demokratom nepodarí v budúcich voľbách dosiahnuť dobré výsledky hrozí ohrozenie krajiny. „Pretože tí, ktorí sa chystajú k moci, zmenia orientáciu krajinu,“ dodáva