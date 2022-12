Dva roky od smrti Lučanského: Prokuratúra zverejnila uznesenie! Pád z vozíka aj listy rodine deň pred samovraždou

Trestné stíhanie v prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý 29. decembra 2020 spáchal vo väzbe samovraždu, zastavila prešovská Krajská prokuratúra ešte 24. decembra, pričom v prípade Lučanského smrti vylúčila cudzie zavinenie. Teraz na webe Generálnej prokuratúry zverejnili anonymizovaného uznesenie. Z neho vyplýva, že Lučanský posielal svojej rodine dva listy len deň pred svojou smrťou.

"Neviem, ako sa to bude uberať, ale bavia sa tu so mnou ako s teroristom, ktorý zabil pol mesta. Stále prehliadky, dokonca aj s advokátom sedia, počúvajú. A to som nerobil kedysi ani ja, keď sme robili s vrahmi a inými. No nová doba," napísal v liste adresovanom manželke Lučanský. "Zdravotne vieš, ako som. Komunikoval som s právnikom, tak ti isto povedal. Ale už je to OK. Aj keď, ako som ti písal, na operácii presne ako vo filme s teroristom. Dokonca mali strach. Aj tam ma pripútali a to som bol v narkóze," dodal v liste Lučanský.

archívne video

Podľa prokuratúry z obsahu týchto listov nevyplýva, že informácia o tom, že by príslušníci ZVJS vo vzťahu k jeho osobe používali fyzické alebo psychické násilie. "Taktiež sa bližšie nevyjadruje ani k okolnostiam zraneniam oka zo dňa 09.12.2020 alebo k iným zraneniam. Uvádza iba všeobecnú informáciu, že komunikoval s právnikom a predpokladá, že manželku právnik informoval. Zároveň v liste neverbalizuje ani samovražedné pohnútky a úmysly," stojí v anonymizovanom uznesení.

Žiadna sťažnosť

V uznesení sa ďalej uvádza, že Lučanský neadresoval ani prokurátorovi, ani ústavu žiadnu sťažnosť. V uznesení sa ďalej uvádza, že nebolo zistené žiadne násilie páchané na Lučanskom. Sám obvinený sa aj vo vyjadrení pre médiá poďakoval príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže za korektný prístup.

Prokuratúra sa venuje aj k zraneniu Lučanského oka, o ktorom mnohí ľudia, ale aj opozičný poslanec šíril konšpirácie, že ho mal "vylupnuté". Sám generál sa na jeho zranenie nesťažoval. Všimli si ho až príslušníci ZVJS pri tzv. rannom raporte. "Pri tejto kontrole cely si príslušníci ZVJS všimli zranenie pravého oka u obvineného, ktoré sa prejavovalo jeho začervenaním. Ranný raport cely vykonal XXXXXXXXXX a XXXXXX. Celové dvere cely č. 131 otváral XXXXXXXXXXX a už vtedy, ešte pred vstúpením XXXXXXXXXX, si všimol, že obv. XXXXXX má zranené oko. Následne do cely č. 131 vstúpil XXXXXXXXX a druhý príslušník ZVJS XXXX XXXXXX ostal stáť pred celou. Celý ranný raport trval podľa údajov z PC ostraha o otvorení a zatvorení cely približne 4 minúty. Z výpovede XXXXXXXXXX vyplýva, že si všimol začervenania pravého oka obv. XXXXXXXX, ktorý však odvracal svoju hlavu smerom od neho a na otázku, čo sa mu stalo, mu obv. XXXXXXX uviedol, že nemohol v noci spať, prechádzal sa po cele, potkol sa o papuču a udrel si oko o kovovú konštrukciu postele," píše sa v uznesení.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook

Z neho ďalej vyplýva, že Lučanský požiadal o ošetrenie oka až po stretnutí s obhajcom, ktorý tiež príslušníkom ZVJS avizoval, že jeho klient má zranené oko. Za účelom posúdenia mechanizmu zranenia oka boli to trestného konania prizvatí aj znalci. Tí vylúčili, že by k zraneniu prišlo úderom päsťou. Rovnako je nezmysel aj to, že Lučanský mal "oko mimo očnej jamky". Napokon, sám prostredníctvom obhajcov vydal vyjadrenie, v ktorom odmietol cudzie zavinenie.

Cela s kamerami

Lučanského po tomto incidente premiestnili do cely s kamerami a absolvoval aj niekoľko sedení so psychológom. Jedno mal aj v deň, keď v cele spáchal samovraždu. "V priebehu dňa 29.12.2020 bol obvinený predvedený aj na zdravotné stredisko a na psychologickú službu. Taktiež bola vykonaná kontrola celových mreží a posledná vizuálna kontrola cez celový priezor dverí bola vykonaná v čase okolo 16.30 hod. Podľa výpovede svedka bol obvinený v tom čase v poriadku, sedel na posteli a pozeral televízor. Vzhľadom na výsledky dokazovania možno dospieť k nepochybnému záveru, že zo strany príslušníkov ZVJS nedošlo k porušeniu povinností vykonávať zvýšený dohľad nad obvineným dňa 29.12.2020. Preto postupoval vyšetrovateľ správne, keď v bode jeden trestné stíhanie podľa § 215 ods. 1 písm. a) Tr. por. zastavil z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Z obsahu podanej sťažnosti vyplýva, že sťažovatelia v odôvodnení svojich sťažností v podstate neuviedli žiadne námietky resp. argumentáciu proti tomuto bodu výroku uznesenia o zastavení trestného stíhania," stojí v uznesení.

Keď boll Lučanský hospitalizovaný v nemocnici, došlo tam aj k jeho pádu a poraneniu temena. Stať sa to malo podľa uznesenia tak, že sanitárka požiadala obvineného, aby si sadol na vozík. Lučanský to mal odmietnuť, no sanitárka trvala na tom, aby sa posadil. "Ľavou rukou držala invalidný vozík a pravou rukou chcela pomôcť obvinenému posadiť sa do invalidného vozíka. Obvinenému sa to nepáčilo a, akoby sa naschvál hodil do vozíka, pričom sanitárka jednou rukou invalidný vozík neudržala a obvineý sa následne s vozíkom prevrátil a bolo počuť, že si udrel temeno hlavy," vysvetľuje prokuratúra v uznesení. Podľa nej išlo o nešťastnú udalosť, na ktorej ale nemali podieľ príslušníci ZVJS, pretože v tom čase len vykonávali stráženie obvineného a samotné úkony s premiestňovaním nie.

Chýbala škrtiaca ryha

Advokát rodiny Lučanských Miroslav Radačovský spochybňoval aj pitvu, podľa ktorej sa na krku Lučanského nenašla škrtiaca ryha. Tá sa našla až pri druhej pitve. Odborníci jasne vysvetľujú, že takéto niečo sa stáva, ak človek použije mäkké škrtidlo, ako napríklad ústavná tepláková bunda. K uduseniu obvineného došlo tak, že v dôsledku stlačenia krku škrtidlom (ústavnou bundou) s jeho pevným stiahnutím okolo krku, došlo k zamedzeniu prívodu vzduchu do pľúc a do organizmu s následnou hypoxiou (nedostatkom kyslíka) tkanív a vnútorných orgánov, čo viedlo k nezvratnému poškodeniu mozgu a rozvratu vnútorného prostredia s následným neskorším zlyhaním srdcovocievnej dýchacej činnosti.

"Pokiaľ sťažovateľ namieta, že pri pitve dňa 31.12.2020 znalci nekonštatovali prítomnosť žiadnej škrtiacej ryhy v oblasti krku, ale táto bola zistená až pri dodatočnej obhliadke tela obvineného dňa 02.01.2021 pri jeho vydaní pohrebnej službe, je potrebné uviesť, že znalci s odkazom na odbornú literatúru uviedli, že v prípade, ak sa na obesenie použije mäkké škrtidlo (ako to bolo aj v prípade použitej ústavnej teplákovej bundy) so širšou kontaktnou plochou a obesenie trvá krátky čas, nemusí dôjsť k vyznačeniu škrtiacej ryhy okamžite, ale až po určitom čase, kedy dôjde k zvýrazneniu krvného výronu v mieste tlaku škrtidla, pričom znalci v tejto súvislosti uviedli, že takto to bolo aj v prípade obviného," stojí v uznesení. Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 v nemocnic, teda 23 hodín potom, čo sa v cele pokúsil o samovraždu.