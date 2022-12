Zakladateľ Smeru svojím odchodom zanechal voľný mandát v Bruseli: Prvé MENO možnej náhradničky!

Portál Euractiv už hovorí o možnej náhradničke Číža v europarlamente. "Dnes (štvrtok) nás v ranných hodinách navždy opustil náš skvelý kamarát, kolega a na verejnosti rešpektovaný odborník a politik Miroslav Číž," uviedla strana Smer-SD.

Pripomenula, že Číž stál aj pri vzniku strany. V minulosti bol aj poslancom Národnej rady (NR) SR. V posledných rokoch zastupoval Slovensko v Európskom parlamente.

Podľa pravidiel inštitúcie, ktoré ďalej upravuje aj národný zákon o voľbách do europarlamentu, mandát europoslanca po jeho smrti neprepadne. "Ak sa v Európskom parlamente uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine," píše sa podľa portálu v zákone. "Ak boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidát, ktorý získal potrebný počet prednostných hlasov," dodáva.

Komu pripadne mandát?

Výsledky eurovolieb v roku 2019 hovoria jasne. Pred bránami inštitúcie za stranu Smer-SD skončila kandidátka Katarína Roth Neveďalová. Tá bola štvrtou na kandidátskej listine strany, nasledovať by mal proces, ktorý jej mandát pridelí.

Tá má však aj právo na to, aby si mandát neprevzala a pripadol by tak ďalšiemu kandidátovi z listiny v poradí. Ak by k tomu prišlo, tak ďalším kandidátom by bol poslanec prešovského zastupiteľstva Richard Eliáš. Neveďalová pritom už europoslankyňou v rokoch 2009 až 2014 bola.