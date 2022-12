Vývoj Slovenska do budúcna závisí od toho, koho si ľudia zvolia, hovorí Sulík

BRATISLAVA - Vývoj Slovenska do ďalších rokov závisí od toho, koho budú ľudia voliť. Ak si vyberú múdre, rozvážne vlády, budeme v raste životnej úrovne napredovať rýchlejšie. Pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia samostatnosti SR to povedal predseda SaS Richard Sulík. Pripomenul tiež, že Slovensko urobilo za 30 rokov veľký kus cesty vpred.

Výzvy pre SR do budúcna súvisia podľa Sulíka priamo s voľbami. "Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Ľudia si vyberú vo voľbách, koho chcú, aby krajinu riadil, viedol a hlavne robil v nej zmeny, ideálne pozitívne zmeny," skonštatoval. To, čo bude v budúcnosti, teda podľa neho závisí od rozhodnutia ľudí vo voľbách. "Keď budú voliť múdre, rozvážne vlády, budeme v raste životnej úrovne napredovať určite rýchlejšie, ako keď budú voliť zmätkárov, kde to ide od jedného chaosu do druhého," myslí si šéf SaS.

Sulík skonštatoval, že za 30 rokov sa na Slovensku zmenilo veľmi veľa a určite viac ako za 30 rokov do vzniku. Zmeny neboli vždy len pozitívne. "Ale celkovo si myslím, že Slovensko urobilo veľký kus cesty vpred. Mohlo to byť viac a lepšie, mrzí ma, že krajiny typu Estónsko nás za tých 30 rokov predbehli v životnej úrovni, ale pohli sme sa aj my," uzavrel.