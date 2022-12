Lúčime sa s rokom 2022: Pozrite si PREDPOVEĎ počasia záverečného týždňa, bude mimoriadne teplo!

Výstraha prvého stupňa platí až do utorka (27. 12.) rána. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," uviedli meteorológovia. Tento raz začíname predpoveď prvým pracovným dňom v týždni – utorkom.

Utorok

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk Očakávame prevažne polooblačno a ojedinele prehánky alebo dážď, od stredných polôh

sneženie. V Žilinskom kraji a na východe premenlivá oblačnosť a zrážky na viacerých miestach.

Najvyššia denná teplota 3 až 8 °C, na juhu miestami do 10 °C. Na horách možno čakať prudký vietor až víchrica. Predpokladané množstvo zrážok v noci do 7 mm, vo vysokých polohách do 7 cm snehu. Počas dňa do 5 mm, v stredných a vysokých polohách do 5 cm snehu.

Streda

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk Stred týždňa môže byť jasný až polojasný. V nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 0 až -5 °C, v údoliach miestami -6 až -11°C. Bude bezvetrie prípadne slabý premenlivý vietor.

Štvrtok

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Polojasno až oblačno, v nižších polohách postupne prísť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 1 až -4°C, v údoliach miestami okolo -6°C, slabý vietor.

Piatok

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Záver týždňa čaká veľká oblačnosť. Miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky

alebo slabý dážď, vo vyšších polohách môže nastať sneženie. Najnižšia nočná teplota 3 až -3°C, najvyššia denná teplota 3 až 9°C.