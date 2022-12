Eduard Heger o nedôvere vláde: Hlasovanie ukázalo, že nevisíme na hlasoch extrémistov

BRATISLAVA - Hlasovanie o nedôvere vláde jasne ukázalo, že nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov, hoci sa to mnohí snažili tvrdiť mesiace. V reakcii na vyslovenie nedôvery to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

VIDEO: Poslanci v parlamente definitívne vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera

"Mrzí ma, že SaS potrebovala na to, aby sa o tom presvedčila, pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády," povedal Heger na tlačovej konferencii. Premiér ubezpečil občanov, že do poslednej minúty mandátu bude vláda pomáhať ľuďom a sprevádzať ich náročnou energetickou krízou.

Otázku o prípadnom hľadaní novej koalície 76 poslancov či predčasných voľbách treba podľa premiéra smerovať na šéfa SaS Richarda Sulíka. Dodal, že od začiatku hovoril, že v parlamente nevidí novú "sedemdesiatšestku". Strany Smer-SD a Hlas-SD budú podľa neho tlačiť na čo najskoršie predčasné voľby, pretože sa chcú vrátiť k moci a umlčať spravodlivosť. "Tento tlak očakávame," povedal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Vláda sa nerozpadla, vláda bola odvolaná v parlamente," povedal premiér s tým, že urobili všetko pre to, aby k tomu nedošlo. Zopakoval, že rokovali s SaS a ráno dali podľa neho aj férovú ponuku tejto strane. "Ak by ju využili, tak by to mysleli so Slovenskom vážne. Myslím si, že z nášho konania je jasne vidieť, že sme šli do úplných dôsledkov," dodal.