PRIESKUM Voľby by v decembri 2022 vyhral HLAS-SD: SMER-SD a Progresívne Slovensko v tesnom závese

BRATISLAVA – Ak by sa v dohľadnej dobe konali voľby do Národnej rady (NR SR), so značným náskokom by ich vyhrala strana HLAS-SD. Umiestnila by sa na prvom mieste so ziskom 20,2% hlasov. Hneď za ňou v tesnom závese by skončil SMER-SSD s 16,1% percentami a na 3. mieste by skončilo Progresívne Slovensko s 11,8%. Výsledky vyplývajú z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane.

Na 4. mieste by sa umiestnila pravicová SaS s 9,9%. A aktuálne vládne OĽANO by sa umiestnilo na 5. mieste so ziskom 8%. Na parlamentné kreslá by zasadli aj SME RODINA so 7,7%, republika so ziskom 6,6% a v neposlednom rade KDH, ktoré by hranicu zvoliteľnosti prešlo tesne so ziskom 5,5%.

Pokiaľ by sa voľby konali v decembri 2022, do parlamentu by sa o jedno percento neprebojovala SNS Andreja Danka so 4 percentami. Maďarská strana ALIANCIA by vo voľbách získala len 3,1 percenta, strana ZA ĽUDÍ 1,7 percenta, v tesno závese za nimi by stáli Kotlebovci – ĽSNS s 1,6 percentami a Maďarské fórum s 1,3 percentami. Pod hranicou 1 percenta by sa ocitli 4 strany: ŽIVOT – národná strana, Socialisti.sk, SPOLU – OD a Slovenský PATRIOT. Všetky by vo voľbách získali zhodne 0,2% hlasov.

Počet mandátov pre jednotlivé strany

Pri rozdeľovaní parlamentných kresiel by HLAS-SD získal 35 mandátov, v poradí druhý by bol SMER-SSD s 28 kreslami. Značnú časť by obsadili taktiež Progresívne Slovensko s 21 kreslami a SaS so 17 kreslami. Menšinu v parlamente by nakoniec tvorilo hnutie OĽANO, ktoré by po voľbách získalo 14 kresiel, SME RODINA by obsadila 13 kresiel, Republika 12 kresiel, a KDH by obsadilo 10 kresiel.