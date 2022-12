Jožo Pročko znova pokúša: Spolupráca s SaS je čistá katastrofa!

Po emocionálne nezvládnutých a vyostrených vystúpeniach v pléne Národne rady (NR SR), ktorým sa celé Slovensko prizeralo posledné mesiace, sa poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) s podobnou emóciou k aktuálnym témam vyjadril aj v rozhovore pre denník Pravda.

Keby boli všetci ako Matovič, zo Slovenska by bolo druhé Švajčiarsko

Na úvod rozhovoru sa v krátkosti a jednoznačne vyjadril že je proti odstúpeniu Igora Matoviča (OĽaNO) z postu ministra financií. „Je to pre mňa človek morálne čistý, spravodlivý, čestný. Politik, ktorý nekradne, človek, čo na mysli, to na jazyku. Keby všetci boli takí ako Matovič, tak tu sa nekradne a za chvíľu sme ako Švajčiarsko,“ dodáva Jozef Pročko.

Na otázku, či by bol Igor Matovič schopný odstúpiť, sa Jozef Pročko vyjadril už akosi viac z ostra. Nezabudol obviniť lídra SaS, Richarda Sulíka. Podľa Jozefa Pročka by za prípadné odstúpenie Igora Matoviča z funkcie mohol opäť práve on: „Prečo by mal Matovič odstupovať? Preto, že to chce Richard Sulík? Zato, že to chce SaS?“

Celý rozhovor však zaklincoval opätovným útokom s mottom „zlý Sulík“. „Sulík sa ide spojiť, respektíve už sa spojil s Ficom a Pellegrinim. To je čistá katastrofa. Veď Matovič už raz odstúpil, už im raz vyhovel. Najväčší problém je tá nenávisť, ktorú má Sulík k Matovičovi,“ tvrdí Jozef Pročko a dodáva že: „Ak je niekoho cieľom nenávisť voči Matovičovi, tak si môže myslieť, že po odstránení Matoviča bude všetko dobré. Spolupráca s SaS je čistá katastrofa.“

Na vyjadrenia OĽaNO nereagujem, tu však spravím výnimku

Richard Sulík (SaS) na svoju reakciu nedal dlho čakať a k rozhovoru s poslancom Pročkom sa vyjadril hneď hodinu po jeho zverejnení. Vo svojom facebookovom statuse sa k celej problematike v krátkosti vyjadril: „Zásadne odmietam, že by som voči Igorovi Matovičovi prechovával osobnú nenávisť. Toto jednoducho nie je pravda,“ tvrdí Richard Sulík a dodáva, že on nebol tým, ktorý by Igor Matoviča nazval idiotom, ani ho neposielal kopať hroby. Týmito poznámkami totiž pravidelne Igor Matovič častoval práve Richarda Sulíka počas koronakrízy.

Sulík sa bráni, že práve on je tým, ktorý sa snaží ich politické vzťahy zlepšiť: „Naopak, v septembri minulého roka som mu napísal správu, v ktorej som mu navrhoval zakopať vojnovú sekeru (jediná odpoveď bola „hmm“).“ Dodáva, že Igor Matovič je podľa neho človekom, ktorý gniavi celú krajinu, to však podľa jeho slov nie je nenávisť, ale fakt. Na záver nezabudol ani na krátku poznámku k Jozefovi Pročkovi, tomu len v krátkosti doprial viac nadhľadu.