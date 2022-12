Na Orave bolo mínus 22: Nasledujúca noc bude teplejšia, ovplyvní to teplý front

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Nasledujúca na Slovensku bude teplejšia. Ovplyvní to teplý front. Prevažovať bude zamračená obloha aj so slabými zrážkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na sociálnej sieti.