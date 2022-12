Dátoví analytici sa pozreli na cenu ruskej ropy: Samé pozitíva! Takto sa to odrazí na benzínkach

Archívne video: Desiatky ľudí trávia chladnú noc v Bratislave v spacákoch pred ruskou ambasádou

Skupina siedmich najbohatších ekonomík sveta, G7, EÚ a Austrália pred pár dňami oznámili zavedenie cenového stropu, ktorý znamená, že Rusko môže aj naďalej dodávať ropu na trh, ale iba za cenu, ktorá je nižšia ako 60 dolárov za barel. Analytici z projektu Dáta bez pátosu však upozornili na to, že cena ruskej ropy Ural je aktuálne aj bez toho na voľnom trhu tesne nad 60 dolármi za barel. Samotný strop na ropu dopravovanú tankermi podľa nich ešte zvýši tlak na cenu. „Pre Slovensko sú to 2-krát dobré správy,“ skonštatovali. Po prvé je to kvôli cenám palív. „Pri relatívne silnom eure na úrovni 1,05 voči USD by sme mali ku koncu roka vidieť stály pokles cien nafty a benzínu na čerpačkách,“ odkázali pozitívne, čím potešili najmä motoristov.

Druhým pozitívom je podľa nich výška ruských príjmov. „Bez ohľadu na cenu ropy boli a sú príjmy ruskej vlády na úrovni zhruba 50 dolárov za barel. Tvoria ich poplatky za ťažbu a clá za vývoz,“ uviedli. Klesajúci dolár je tak zlou správou pre ruský rozpočet, a tým aj financovanie agresie na Ukrajine.

Druhou zlou správou je klesajúca cena ropy, lebo tlačí na poníženie poplatkov, respektíve odvodov ruskej vláde. Samotný strop na ropu zasa núti ruských exportérov hľadať odbyt mimo Európskej únie, krajín G7 a Austrálie a dohadovať dodávky s diskontom. „Ako bonus pre nás vyzerá už mesiace klesajúci podiel ťažiarov z Ruska na príjmoch z exportu, čo limituje ich možnosti na opravy, rekonštrukcie vrtov s výskum nových polí,“ uviedli a dodali k tomu, že „diskont voči rope Brent sa drží okolo 25 percent ($80 vs. $60), čo je nový aspekt na trhoch od agresie na Ukrajinu.“

„Ešte v auguste bol denný príjem za export ruských surovín 750-850 milión eur. To bolo 6 mesiacov po začiatku agresie na Ukrajinu. Konečne sa vďaka poklesom cien ropy, ropných produktov, plynu a uhlia a aj vďaka stropom a embargám dostáva príjem Ruska výrazne nižšie. Ale aj pol miliarda eur denne je veľmi veľa,“ doplnili.