Koniec pochybnostiam! Prinášame kompletný prepis škandalóznej komunikácie medzi Tabák a Mikulcom

archívne video

Poslankyňa Mikulca kontaktovala v piatok 18. novembra a požiadala o pomoc pre starostu z obce pri hraniciach s Českom.

"Migranti pobehujú im po dvore. Žiadna bezpečnosť. Hliadky chodia iba na zavolanie," opísala mu situáciu. "Sa preber," zareagoval nabrúsený šéf vnútra, ktorý napísal, že je "predsa hviezda" a nech si to vyrieši. Šokovaná Tabák mu odpovedala, že sa môže hanbiť, no ani to ho nezastavilo. "Ja nie som tvoj k*k*tko Boris," pridal. Tvrdí, že poslankyňa zobrala peniaze a teraz sa tvári ako panenka Mária.

Neskôr si minister uvedomil, že to v komunikácii s bývalou spolustraníčkou prepískol a o pár dní sa jej ospravedln.l. Uznal, že konverzácia nebola seriózna. "Nepísali sme si v správnom čase a v správnom rozpoložení. Nech sa ti darí," napísal jej.

Konverzácia poslanykne Tabák a ministra Mikulca

